Les quatre infos à retenir : tentative de suicide, douanes, don du sang et logement

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 19 septembre 2023 : - Saint-André : une élève de 12 ans tente de se suicider au collège Fayard - Douane: saisie record de plus de 640 000 contrefaçons de produits alimentaires - Alerte stocks fragiles : l'EFS lance un appel aux donneurs de groupe O et B - La Cinor fait la chasse aux 10.000 logements vacants

Saint-André : une élève de 12 ans tente de se suicider au collège Fayard

Une élève de 12 ans a tenté de se suicider ce mardi 19 septembre 2023 au sein du collège Fayard, à Saint-André. Elle a tenté de se jeter du deuxième étage, mais a pu être arrêtée à temps. Elle a été transportée aux urgences. Une équipe de soutien psychologique a été mise en place pour les élèves et les professeurs.

Douane: saisie record de plus de 640 000 contrefaçons de produits alimentaires

Les douaniers de la Réunion ont saisi, le 7 juillet 2023, 642 450 contrefaçons de produits alimentaires dissimulés dans un container en provenance de Chine et destiné à Madagascar. Cette saisie dépasse à elle seule la totalité des saisies de contrefaçons de produits alimentaires et boissons réalisées par l’ensemble des services douaniers pour l’année 2022, soit 374 253 articles. Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, et Thomas Cazenave, ministre délégué chargé des Comptes publics, félicitent ce mardi les douaniers.

Alerte stocks fragiles : l'EFS lance un appel aux donneurs de groupe O et B

Face à des stocks de sang particulièrement fragiles en ce mois de septembre, l'Établissement français du sang de La Réunion lance l'alerte. L'EFS lance d'ailleurs un appel aux donneurs de groupe O et B, groupes sanguins pour lesquels les dons se font rares. Or on ne cessera jamais de le rappeller, "un don peut sauver trois vies"

La Cinor fait la chasse aux 10.000 logements vacants

Ce mardi 19 septembre 2023, la Communauté d'agglomération intercommunale du Nord de La Réunion (Cinor) a dévoilé son plan pour mettre fin aux logements vacants. En 2022, selon une étude, plus de 10.000 logements étaient vacants sur le territoire de la Cinor, dont 8.000 rien qu'à Saint-Denis. Des logements dont les propriétaires sont aux abonnés absents depuis plus de deux ans. Or, "ces 10.000 logements sont autant d'habitations potentielles dont la population a besoin" indique la Cinor.