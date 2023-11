Les quatre infos à retenir : Marmay's an l'air, rock, Gaza et bilan routier

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 26 novembre 2023 : - Les cerfs-volants font le show à Saint-Pierre - Saint-Gilles : un événement rock rassemble une centaine de musiciens - Israël-Hamas: nouvel échange d'otages contre prisonniers prévu au troisième jour de trêve - Bilan routier : 21 conduites en état d'ébriété, 12 permis retirés

Les cerfs-volants font le show à Saint-Pierre

Ce dimanche 26 novembre 2023, la troisième rencontre du cerf-volant Marmay’s an l’air se poursuit au Pic du Diable à Saint-Pierre. Un événement gratuit et ouvert à tous qui a attiré de nombreux spectateurs tout au long du week-end.

Saint-Gilles : un événement rock rassemble une centaine de musiciens

Plus de 100 rockeurs et rockeuses se sont retrouvés à Saint-Gilles ce dimanche 26 novembre 2023 pour interpréter à l'unisson 8 grands morceaux rock. Un événement organisé au Jardin d'Eden. Après cette performance collective, place aux concerts de huit groupes réunionnais renommés : Wax up, Vidocq, Fool Kamel, Catch 22, Son of ze beach, Oxymore, Darwin is a monkey, et Les Showdus.

Israël-Hamas: nouvel échange d'otages contre prisonniers prévu au troisième jour de trêve

Un nouvel échange d'otages du Hamas contre des prisonniers palestiniens est prévu dimanche au troisième jour de la trêve entre Israël et le mouvement islamiste au pouvoir à Gaza, après deux premières séries de libérations.

Bilan routier : 21 conduites en état d'ébriété, 12 permis retirés

Pour le week-end du 24 au 26 octobre 2023, au total, 177 infractions ont été constatées par les effectifs de la police et de la gendarmerie. 21 conduites en état d'ébriété et 11 sous stupéfiants ont été relevées. 12 permis ont été retirés.