Les quatre infos à retenir : Saint-Benoît, Gaza, traite d'êtres humains et hommage

BONSOIR - À la une de ce samedi soir 23 décembre 2023 : - Saint-Benoît : heurts entre jeunes et gendarmes dans le quartier de Bras-Fusil - Toujours sous les bombes, Gaza attend plus d'aide humanitaire - Soupçons de traite d'êtres humains: plus de 300 Indiens toujours confinés dans la Marne - La République tchèque rend hommage aux victimes de la tuerie à l'université

Saint-Benoît : heurts entre jeunes et gendarmes dans le quartier de Bras-Fusil

Dans la nuit de ce vendredi 22 à ce samedi 23 décembre, des violences ont éclatés dans le quartier de Bras-Fusil dans l'est de l'île. Des heurts qui ont impliqué une quarantaine de jeunes et de gendarmes. Le maire de Saint-Benoît a réagi à ces évènements.

Toujours sous les bombes, Gaza attend plus d'aide humanitaire

Les frappes israéliennes et les combats au sol ont continué samedi dans la bande de Gaza, où la population espère une arrivée plus massive de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien assiégé, après un appel du Conseil de sécurité de l'ONU.

Soupçons de traite d'êtres humains: plus de 300 Indiens toujours confinés dans la Marne

Un hall d'accueil bâché, des lits de camp en pagaille et des toilettes mobiles acheminées en urgence: plus de 300 Indiens sont toujours confinés samedi dans un aéroport de la Marne où les autorités, qui soupçonnent une "traite d'êtres humains", immobilisent leur vol depuis deux jours.

La République tchèque rend hommage aux victimes de la tuerie à l'université

Minute de silence, drapeaux en berne et messes dans tout le pays: la République tchèque rend hommage samedi aux victimes de la tuerie qui a fait 14 morts il y a deux jours à l'université de Prague, la pire attaque de ce type commise dans ce pays.