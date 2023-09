Les quatre infos à retenir : Shana, incendie à Saint-Pierre, Tan Rouge, artiste indélicat

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 20 septembre 2023 : - Malgré les recherches Shana, 16 ans, reste introuvable, sa famille plongée dans l'inquiétude - Incendie à Saint-Pierre : âgée de 76 ans, la propriétaire des lieux est décédée - Décès de Yohan à Tan Rouge : plusieurs personnes en garde à vue - Danemark : un artiste dérobe les 70.000 euros en billets qu'il devait exposer sur des tableaux

Malgré les recherches Shana, 16 ans, reste introuvable, sa famille plongée dans l'inquiétude

Depuis le samedi 16 septembre 2023 à Saint-Denis, Shana Alicalapa, 16 ans bientôt, n'a plus donné de nouvelles à sa famille et à ses proches. Partie à Saint-Louis tôt dans la matinée, la jeune fille – qui a précisé à son père être arrivée sur place – n'a plus donné signe de vie . Des témoins l'ont aperçue, son téléphone a borné puis s'est éteint. Son père a décidé de se rendre lui-même sur place à Saint-Louis ce mercredi pour tenter de percer le secret de la disparition de sa fille. La police poursuit son enquête.

Incendie à Saint-Pierre : âgée de 76 ans, la propriétaire des lieux est décédée

Hier, mardi 19 septembre 2023, un incendie s'est déclaré dans une habitation située chemin Concession à Saint-Pierre. Au lendemain, ce mercredi, nous apprenons qu'une dame âgée de 76 ans se trouvait à l'intérieur de l'habitation au moment du sinistre. Lorsque les pompiers sont parvenus à éteindre le brasier, ils n'ont pu que constater le décès de la gramoune. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie.

Décès de Yohan à Tan Rouge : plusieurs personnes en garde à vue

Suite à la découverte du corps sans vie de Yohan, un jeune homme de 26 ans, ce samedi 16 septembre matin dans le secteur de Saint-Gilles les Hauts, plusieurs personnes ont été placées en garde à vue ce mercredi, d'après plusieurs de nos confrères. Ils sont actuellement interrogés dans le cadre de l’enquête sur la mort suspecte de Yohan, dont le corps a été retrouvé en contrebas de la route de Bras Canot

Danemark : un artiste dérobe les 70.000 euros en billets qu'il devait exposer sur des tableaux

Il devait exposer pour l’équivalent de plus de 70.000 euros de billets de banque collés sur une toile mais avait finalement présenté des cadres vides et gardé la coquette somme: un tribunal a condamné lundi un artiste danois à rembourser la majorité du montant.