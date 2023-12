Les quatre infos à retenir : tempête Alvaro, rétrospective, fortes pluies et nécrologie

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 31 décembre 2023 : - La première tempête de la saison baptisée Alvaro, elle se dirige vers Madagascar - L'année 2023 en dix événements marquants dans le monde - Fortes pluies : l'est et le sud-est en vigilance orange à partir de 18h, le nord en jaune - Les principaux disparus dans le monde en 2023

La première tempête de la saison baptisée Alvaro, elle se dirige vers Madagascar

Le premier système de la saison cyclonique, surveillé depuis ce samedi par le Centre météorologique régional spécialisé cyclones de La Réunion (CMRS), a atteint le stade de tempête tropicale modérée. Il a été baptisé Alvaro par le service météorologique de Madagascar. La tempête poursuit sa route dans le canal du Mozambique en direction du sud-ouest de Madagascar. Le risque de pluies intenses, associé à des vents forts, devrait graduellement concerner Madagascar à partir de lundi, en particulier sur les provinces de Tuléar et de Fianarantsoa

L'année 2023 en dix événements marquants dans le monde

De la guerre Israël/Hamas aux séismes ayant frappé le Maroc et la Turquie, en passant par la contre-offensive ukrainienne ou la grève à Hollywood, voici dix événements marquants de l'année 2023 dans le monde.

Fortes pluies : l'est et le sud-est en vigilance orange à partir de 18h, le nord en jaune

Les derniers préparatifs sont en cours pour cette Saint-Sylvestre, mais la pluie va s'inviter aux festivités. Si la matinée a été plutôt ensoleillée pour une majorité de l'île, la pluie a commencé à tomber dans l'est. A partir de 18h, l'est et le sud-est seront en vigilance fortes pluies orange, et le nord sera en vigilance jaune. (Photo photo vs/www.imazpress.com)

Les principaux disparus dans le monde en 2023

En 2023, ont disparu l'écrivain Milan Kundera, le mercenaire russe Evgueni Prigojine, l'homme politique italien Silvio Berlusconi, la chanteuse Tina Turner ou encore Matthew Perry, Chandler dans la série américaine "Friends".