Les quatre infos à retenir : voitures ventouses, Salon de l'Agriculture, village Réunion et Macron

BONSOIR - À la une de ce samedi 24 février 2024 : - Band Cochon : des "voitures-ventouses" à foison dans les communes de l'île - Salon de l'Agriculture : Emmanuel Macron a inauguré l'événement sous les sifflets - Salon de l'Agriculture : le village Réunion a ouvert ses portes au public - Des propos rapportés de Macron sur les "smicards" font polémique, l'Elysée dément

Band Cochon : des "voitures-ventouses" à foison dans les communes de l'île

Dans son compte-rendu de la semaine, le site Band Cochon recense près de 176 dépôts sauvages, sur six villes différentes entre le 16 et le 24 février 2024. "À l'honneur cette semaine", comme lance Jacques Aulet, "les carcasses de voitures". Si le Port, Saint-Paul et le Tampon sont particulièrement épinglés, "toutes les communes sont à l'identique".

Salon de l'Agriculture : Emmanuel Macron a inauguré l'événement sous les sifflets

Ce samedi 24 février 2024, s'ouvre le Salon de l'agriculture à Paris. Alors que le président de la République est arrivé par la petite porte, des heurts ont éclaté ce entre des agriculteurs et le service d'ordre alors. "La chasse au Macron est ouverte!" ont scandé des militants de la FNSEA. "Il est où?" crient certains. Pour Macron, "on ne répondra pas en quelques heures à la crise agricole. Elle ne sera pas réglée aujourd’hui ou durant le salon". Le président qui a appelé à ce que "ce salon se passe bien, dans le calme".

Salon de l'Agriculture : le village Réunion a ouvert ses portes au public

Le 60e Salon international de l’agriculture (SIA) a officiellement ouvert ses portes le samedi 24 février 2024, inauguré par le président de la République. Au "Village Réunion" du Conseil départemental - 800 m2 organisés en 7 îlots qui accueillent 37 exposants à l’étage du Hall 5.2 -, tout était prêt pour recevoir les visiteurs, toujours très nombreux pour cette incontournable manifestation.

Des propos rapportés de Macron sur les "smicards" font polémique, l'Elysée dément

L'Elysée a démenti fermement samedi des propos rapportés du président au sujet des "smicards" qui préfèreraient des "abonnements VOD à une alimentation plus saine", tenus devant un syndicat agricole pour qui "le président ne s'est pas exprimé en ces termes, mais le fond est le même".