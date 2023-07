Les quatre infos à retenir : Volcan, bac, fugitif et violences urbaines

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 4 juillet 2023 : - Le front de coulée est toujours à deux kilomètres de la route - Bac 2023 : 9.542 lauréats dès le premier tour - Angers : le fugitif réunionnais soupçonné de deux meurtres a été arrêté - Violences urbaines : jusqu'à deux ans de prison pour les mis en cause

Le front de coulée est toujours à deux kilomètres de la route

Troisième jour de spectacle ce mardi 4 juillet 2023 au Piton de la Fournaise. Selon un communiqué publié par l'observatoire volcanologique à la mi-journée, le front de coulée se trouvait entre 2 et 2,5 km de la RN2. Sa vitesse de progression "sur les dernières 24h est estimée à 40 m/heure" notent les volcanologues. Les parties les plus actives de la coulée de lave se situaient sur la partie haute des Grandes Pentes. Pour rappel, l'éruption, la première de l'année, a débuté dimanche aux alentours de 8h30.

Bac 2023 : 9.542 lauréats dès le premier tour

Cette année le taux de réussite est de 81,8% dans l'académie de La Réunion contre 83,3% en 2022. Des résultats découverts ce mardi 4 juillet 2023 par les 11.998 candidats au baccalauréat nouvelle version. L'heure de la délivrance pour certains (qui connaissent d'ailleurs déjà 80% de leur note) avec la découverte des résultats tant attendus, synonyme de fin d'année et début d'une nouvelle étape vers dans leur chemin vers la vie active. Et même si le baccalauréat a perdu de sa charge symbolique, le moment des résultats reste toujours un moment important pour les lycéen.ne.s. Le ministre de l’Éducation a annoncé dès 10h que dans toutes la France 84,9% des candidat.e. ont été admis.e toutes séries confondues (avant rattrapage ) contre 86,1% l'année dernière.

Angers : le fugitif réunionnais soupçonné de deux meurtres a été arrêté

Le détenu réunionnais en cavale soupçonné d'un double meurtre, recherché dans la région d'Angers, a été interpellé aujourd'hui peu avant 13h, a annoncé à l'AFP le procureur de la République d'Angers Eric Bouillard. Une chasse à l'homme était en cours depuis la nuit de lundi à mardi dans la région d'Angers pour retrouver un détenu "dangereux" de la prison d'Argentan (Orne). L'homme est soupçonné d'avoir tué une femme et un septuagénaire après avoir pris la fuite lors d'une permission de sortie.

Violences urbaines : jusqu'à deux ans de prison pour les mis en cause

Alors que la désescalade des violences semble se confirmer à La Réunion, les premières sanctions tombent pour les auteurs des faits. Certains d'entre eux, âgés de 19 à 22 ans ont été jugés en comparution immédiate ce lundi 3 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis. Les condamnations vont de 8 à 24 mois d'emprisonnement. Pour rappel, des poubelles et véhicules avaient été incendiés, des bus caillassés et des affrontements avaient éclatés entre forces de l'ordre et manifestants dans plusieurs communes de l'île à la suite de la mort du jeune Nahel tué par le tir d'un policier en hexagone.