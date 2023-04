Les quatre infos à retenir : Wuambushu, crash du Rio-Paris, Borne et meurtre de Rose

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 27 avril 2023 : - Mayotte : les rotations maritimes suspendues avec les Comores, les expulsions compromises pour l'heure - Crash du Rio-Paris : le parquet fait appel de la relaxe d’Airbus et Air France - Borne souhaite "des baisses concrètes" des prix pour les Français d'ici fin juin - Meurtre d'une fillette: le suspect était déjà poursuivi pour viol

Mayotte : les rotations maritimes suspendues avec les Comores, les expulsions compromises pour l'heure

Cela fait des mois entiers que l'opération Wuambushu à Mayotte est planifiée par le ministère de l'Intérieur. Objectif : expulser des milliers de personnes en situation irrégulières et détruire des centaines d'habitats insalubres. Plus de 1.800 policiers en gendarmes sont sur le terrain pour sécurisées l'opération. Mais deux obstacles font barrière aux expulsions massives et à ces démolitions de bidonvilles, l'un diplomatique et l'autre judiciaire. Pour autant, le ministère de l'Intérieur l'assure, "l'opération se poursuit". Un rassemblement de soutien à Wuambushu eu lieu dans le centre de la Grande Terre.

Crash du Rio-Paris : le parquet fait appel de la relaxe d’Airbus et Air France

Le parquet général a annonce ce jeudi 27 avril 2023 qu'il fait appel de la relaxe d’Air France et d’Airbus dans l'affaire du crash du vol Rio - Paris qui avait fait 228 victimes, dont un Réunionnais, le 1er juin 2009. Les deux entreprises comparaissaient pour homicides involontaires.

Borne souhaite "des baisses concrètes" des prix pour les Français d'ici fin juin

Élisabeth Borne a dit jeudi souhaiter "des baisses concrètes, tangibles" des prix "d'ici la fin du mois de juin", demandant aux industriels et à la grande distribution de "rouvrir des négociations" afin de "répercuter" les "baisses des matières premières".

Meurtre d'une fillette: le suspect était déjà poursuivi pour viol

L'adolescent soupçonné du meurtre mardi d'une fillette de cinq ans à Rambervillers, dans les Vosges, avait déjà été mis en examen pour viol sur mineur. Placé en garde à vue, il garde le silence sur son geste et sera présenté jeudi à un juge d'instruction, a annoncé le procureur de la République d'Epinal.