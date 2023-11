Les rockeurs et rockeuses ont enflammé le jardin d'Eden

Rock Réunion a rassemblé ce dimanche 26 novembre une centaine de musiciens passionnés au jardin d'Eden à Saint-Gilles. Ensemble, les rockeurs et rockeuses ont interprété des classiques avant de laisser la scène à huit groupes réunionnais renommés. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Wax up, Vidocq, Fool Kamel, Catch 22, Son of ze beach, Oxymore, Darwin is a monkey, et Les Showdus ont participé à la grande réunion de ce dimanche.

Avant leurs performances, près de cent guitaristes, batteurs ou encore chanteurs ont repris des titres mémorables tels que "I Love Rock'n'Roll".

Les deux éditions précédentes, organisées à La Rondavelle chez Ti Roule, avaient été un succès retentissant. Et cette année le rock a encore une fois été célébré comme il se doit.

