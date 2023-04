Les trajets vers et depuis les Outre-mer exclus de la réforme du marché carbone

Porté par le Député réunionnais Stéphane Bijoux, le "Réflexe Outre-mer" a permis d’adapter plusieurs législations aux spécificités des Régions Ultrapériphériques dans la réforme du marché carbone votée ce mardi. "Ces adaptations historiques permettront d’accompagner les Outre-mer dans une transition écologique qui respecte les réalités locales" estime-t-il. La nouvelle réforme de l’échange de quota d'émission (ETS) protège les Ultramarins d’une augmentation des prix : elle prévoit une exclusion totale du marché carbone des vols et des trajets maritimes entre une Région Ultrapériphérique et son État membre, entre RUP d’un même État et au sein d’une même RUP. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Le Parlement européen a définitivement approuvé plusieurs textes clés du paquet climat « Fit for 55 », destiné à lancer l’Union européenne sur la trajectoire de la neutralité climatique d’ici 2050, et cela malgré l’opposition des Députés du Rassemblement national qui ont voté contre et des élus de la France insoumise qui se sont en partie abstenus.

Au cours de la négociation, le Député réunionnais s’est personnellement mobilisé pour rappeler la situation spécifique des Régions Ultrapériphériques (RUP) : « Les Outremer sont en première ligne du changement climatique et concentrent 80% de la biodiversité européenne. En même temps que nous devons être des territoires pionniers dans la mise en oeuvre des transitions écologiques, nous devons aussi exiger une adaptation du Pacte vert à nos contraintes naturelles et spécificités ».

Avec la Délégation L’Europe Ensemble, Stéphane Bijoux s’est notamment battu pour que les législations sur l’extension du marché carbone européen ETS à l’aviation et au secteur maritime prévoient une application spécifique dans les RUP.

Il insiste : « Les RUP sont éloignées et isolées, très dépendantes des transports aériens et maritimes, de l’intégration à leur environnement régional. Il était donc impératif de ne pas imposer à leurs habitants la ‘double-peine’ de l’isolement et de l’assignation à résidence avec une hausse des prix des transports notamment sur les billets d’avion et le transport maritime ».

Ainsi, la nouvelle réforme de l’échange de quota d'émission (ETS) protège les Ultramarins d’une augmentation des prix : elle prévoit une exclusion totale du marché carbone des vols et des trajets maritimes entre une Région Ultrapériphérique et son État membre, entre RUP d’un même État et au sein d’une même RUP.

Le Député européen Stéphane Bijoux souligne le haut niveau d’ambition des textes adoptés, notamment le Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF), qui permettra de mieux lutter contre la concurrence climatique déloyale pour les entreprises européennes sur les productions et les importations, ou encore le Fonds social climat, destiné à atténuer l’impact de la transition énergétique sur les territoires et citoyens les plus fragiles. Ces deux textes accordent une attention particulière aux Régions Ultrapériphériques et à leurs habitants.

Ces victoires pour les Outre-mer et les RUP ancrent la reconnaissance d’un « Réflexe Outre-mer », porté et incarné par le Député ultramarin Stéphane Bijoux au Parlement européen, et d’une Europe qui respecte pleinement les réalités locales.