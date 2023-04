Alcoolisation sur la voie publique : deux personnes verbalisées à Sainte-Marie

Afin de lutter contre l’alcoolisation excessive et prévenir les ivresses publiques et manifestes ainsi que les violences commises sur la voie publique, la compagnie de gendarmerie départementale de Saint-Benoît a décidé d’opérer de nombreux contrôles en pleine rue sur plusieurs communes de sa zone de compétence du 10 au 23 avril 2023, tout en ciblant les bars, buvettes et snacks qui vendent déraisonnablement de l’alcool. Le 13 avril 2023, de 16h à 18h, une première opération a été menée dans le centre-ville de Sainte-Marie. Deux personnes ont été verbalisées. Nous relayons le post de la Gendarmerie. (Photo d'illustration)

Le 13 avril 2023, de 16h à 18h, une première opération a été menée dans le centre-ville de Sainte-Marie. Plusieurs gendarmes de la BTA* de Sainte-Marie, du PSIG* de Saint-Benoît et de l’EGM* 35/7 de Revigny sur Ornain ainsi que des agents de la Police Municipale de Sainte-Marie ont été engagés.

Sept établissements ont été sensibilisés et deux personnes ont été verbalisées pour non-respect de l’arrêté municipal prohibant la consommation d‘alcool sur la voie publique dans le centre-ville.

Les opérations vont se poursuivre et s’intensifier dans les jours à venir.