Lutte contre les virus : opération "Mon kaz, pa la kaz moustik"

L'agence régionale de santé (ARS) lance ce lundi 11 décembre 2023 l'opération "Mon kaz, pa la kaz moustik". Cette nouvelle campagne de communication "a pour objectif d'inciter la population à appliquer les gestes de prévention, déjà bien connus de tous, pour lutter contre les moustiques, en vidant ou en protégeant tout ce qui peut contenir de l’eau autour de chez soi" note l'Ars dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo : b/www.imazpress.com)

Les moustiques de type Aedes albopictus transmettent des maladies (dengue, chickungunya…). Certaines formes de ces maladies peuvent être très graves, amenant à des hospitalisations voire des décès.

Avec l’arrivée de l’été austral, les conditions climatiques (pluies, chaleurs) sont favorables au développement des moustiques et laissent craindre une recrudescence des maladies vectorielles.

En 2023, la circulation du virus a été faible et n’a concerné globalement que le sud de l’île.

A noter cette année, le retour du sérotype 2 (après 2 années de présence exclusive du sérotype 1).

Les équipes de la lutte anti-vectorielle de l’ARS mènent des actions de sensibilisation auprès de la population, en lien avec les partenaires communaux et associatifs, pour lutter contre la propagation des virus.

Toutefois, la lutte contre les moustiques est l’affaire de tous et le moyen de prévention le plus efficace reste la mobilisation du plus grand nombre dans l’élimination des gîtes larvaires au quotidien.

- La campagne "Mon kaz, pa la kaz moustik" -

Lancée le 11 décembre 2023, cette nouvelle campagne de prévention a pour objectif de rappeler à la population les gestes simples à appliquer pour empêcher les moustiques de s’installer dans son jardin, sa cour, sur son balcon… :

- vider les récipients contenant de l’eau stagnante (coupelles, seaux, plantes qui retiennent l’eau, pneus usagés, encombrants…)

- entretenir les gouttières

- jeter les déchets verts en respectant les jours de collecte

- contrôler et couvrir les réserves d’eau (citernes, collecteurs d’eau de pluie…)

- couvrir et vidanger les piscines non utilisées