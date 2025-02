Garance : supermarchés pris d'assaut, bateaux amarrés... La Réunion se prépare

"Menace sérieuse". Alors que la forte tempête tropicale Garance s'apprête à frapper La Réunion ce jeudi 27 février 2025, la population de l'île se prépare, fait des réserves et met ses biens en sécurité. Le département est passé en alerte orange depuis 14 heures ce mercredi. À 11 heures, la forte tempête tropicale se situait à 390 km au nord-ouest de La Réunion, poursuivant son intensification. Le système se déplace à 13 km/h et devrait passer au plus près de La Réunion ce jeudi à environ 50 km au stade de cyclone tropical. L’alerte rouge pourrait être déclenchée jeudi, indique la préfecture. (Photos : sly et rb/www.imazpress.com)

Dans les magasins, les files d'attente ne désemplissent pas à l'approche des caisses de paiement. Eau, café, sardines, piles, bougies... La population se prépare face à l'incertitude qui plane autour de la tempête Garance.

A Saint-Denis, les commerces ferment petits à petits. Les Réunionnais se concentrent sur les magasins alimentaires. Devant un supermarché avec Maréchal Leclerc, nous avons fait un micro-trotoir. Les retardataires achètent les derniers achats pour se préparer à l'arrivée de la tempête Garance. Regardez

https://youtu.be/DJl-2p2BDmU?si=Jsm7istlW4tw7w5R

Au port de plaisance de Sainte-Marie, les propriétaires de bateau étaient eux à pied d'oeuvre dès ce mercredi matin pour sécuriser au mieux leurs embarcations.

En effet, la préfecture a annoncé le passage en alerte orange, avec, comme recommandations, d'inciter les Réunionnais à mettre en sécurité ses biens.

Sur le Territoire de l'ouest, les propriétaires de bateaux sont invités à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de leur navire et des infrastructures portuaires.

Afin de limiter les risques liés aux intempéries, il est nécessaire de rappeler les consignes essentielles à suivre :

- Vérification des amarres des navires,

- Sécurisation des éléments susceptibles de s’envoler,

- Prévenir les maîtres de port en cas d’absence prolongée, et fournir une liste de personne à prévenir en cas d’urgence.

Face à la menace Garance, la préfecture invite également à vérifier et constituer ses réserves de nourriture et d’eau potable pour les jours à venir et s’assurer de disposer d’une lampe et d’une radio à piles, et de piles de rechange en nombre suffisant.

Des recommandations prises à la lettre par les habitants qui affluent depuis l'annonce de l'alerte orange, dans les centres commerciaux, à la recherche de quelques packs d'eau, devenus bien rares, voire inexistants.

- La Réunion en alerte orange -

Bien que la vie économique ne s’interrompe pas avec l’alerte orange, les employeurs sont invités à privilégier le recours au télétravail, à limiter les déplacements de leurs collaborateurs et à adapter les horaires de travail si nécessaire.

Plus généralement, l’ensemble des recommandations ci-dessous s’impose à l’ensemble de la population :

Se tenir informé de l’évolution du phénomène en restant à l’écoute des bulletins de Météo-France et des communiqués de la préfecture, via leurs sites internet, leurs réseaux sociaux et les médias ;

Vérifier et protéger ses locaux :

- Consolider et protéger les ouvertures, et notamment les fenêtres (volets, planches…) ;

- Au besoin, coller de grandes bandes d'adhésif en croix sur les vitres ;

- Mettre à l’abri tout ce qui pourrait être emporté par le vent ;

- Préparer la pièce la plus sûre de l’habitation pour vous accueillir durant le passage du phénomène ;

- Faire connaître le choix de votre abri à votre entourage et s’y tenir ;

- Mettre les animaux à l'abri ;

- Mettre à l’abri et hors d’eau les documents administratifs et d’identité ;

- Garer son véhicule dans un endroit protégé et faire le plein.

Vérifier et constituer ses réserves de nourriture et d’eau potable pour les jours à venir : En prévision d'éventuelles coupures d'eau, se doter de jerricans et récipients propres, constitués de matériaux à contact alimentaire et n'ayant pas contenu de produits toxiques ou dangereux, prévoir un réchaud de camping ;

S’assurer de disposer d’une lampe et d’une radio à piles, et de piles de rechange en nombre suffisant ;

Constituer et vérifier son kit d’urgence, composez d’une trousse médicale, du double des clés, des papiers d’identité et d’assurance, etc.

Ne pas s’exposer et limiter ses déplacements en évitant de sortir dès que les conditions météorologiques deviennent trop mauvaises. Les événements prévus en extérieurs doivent être annulés à partir de l’alerte orange, si les conditions météorologiques s’annoncent trop dangereuses.

Noter les numéros de téléphones utiles : SAMU (15), pompiers (18), police ou gendarmerie (17).

- Suivez l’évolution de la situation -

Au regard de la proximité et de l’évolution rapide du phénomène, les stades d’alerte pourront changer rapidement.

Le niveau d’alerte rouge, qui implique un confinement général, pourra être déclenché en fonction de l’évolution de la situation.

Il convient donc d’anticiper en respectant les mesures annoncées et en s’informant régulièrement de l’évolution de la situation.

www.imazpress.com redac@ipreunion.com