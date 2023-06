Manifestation, My kiffe, logement, maladies chroniques et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 6 juin 2023 : - Saint-Denis et Saint-Pierre : la contestation sociale reprend du service contre la réforme des retraites - "My kiffe", l'application qui simplifie les tournées médicales - Logement: Borne détaille un plan sans surprise, déception voire colère des professionnels - Saint-Paul : une journée de prévention contre les maladies chroniques - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le temps s'améliore dans l'Est

Saint-Denis et Saint-Pierre : la contestation sociale reprend du service contre la réforme des retraites

Ce mardi 6 juin 2023. Un mois après la dernière mobilisation qui avait peu rassemblé à La Réunion, l'intersyndicale se retrouve une nouvelle fois pour protester contre la réforme des retraites. Une mobilisation qui intervient, alors que deux décrets ont d'ores et déjà été publiés aux Journal officiel, dont celui portant sur l'âge légal départ à la retraite de 62 à 64 ans, la mesure la plus controversée du texte. Une mobilisation qui intervient également deux jours avant le dépôt d'une proposition de loi du groupe Liot visant à abroger la réforme des retraites. Un texte dont la substance première a été éliminée en commission. Pourtant, selon l'intersyndicale, "rien n'est écrit d'avance"… Reste à voir si la mobilisation sera au rendez-vous.

"My kiffe", l'application qui simplifie les tournées médicales

C'est un outil révolutionnaire et (presque) indispensable pour les professionnels de santé et notamment pour les infirmiers libéraux qu'ont développé deux Réunionnais, Eric Lauret et Faly Andriana : "My Kiffe". Cette application - mise en place le 1er mai 2023 -, permet, en quelques clics, d'entrer toutes les informations qui concernent le patient et la tournée, afin que cela soit accessible à l'ensemble du cabinet. Terminé donc les classeurs, les feuilles volantes, les petits carnets et les ordonnances qui se perdent…



Logement: Borne détaille un plan sans surprise, déception voire colère des professionnels

"Il n'y a pas de mesure magique": la Première ministre Elisabeth Borne a détaillé lundi le plan de l'exécutif pour tenter d'enrayer la crise du logement, sans répondre aux attentes des acteurs du secteur, qui se disent "déçus" voire "en colère".



Saint-Paul : une journée de prévention contre les maladies chroniques

Ce mercredi 7 mai 2023, de 8 à 12 heures, Le Case de citerne Trousaille accueillera la Karavan O.D.H.I.R ( Obésité, diabète, hypertension ou encore insuffisance rénale chronique). Un événement important, dédié à des actions de sensibilisation, de prévention et de dépistage des maladies chroniques. Cette opération organisée sur le territoire saint-paulois se déroulera en partenariat avec l’Association pour l’Utilisation du Rein Artificiel à La Réunion (AURA)



La pa Météo France i di, sé zot i di - Le temps s'améliore dans l'Est

Ce mardi 6 juin 2023, Matante Rosina pense que le temps dans l'Est devrait s'améliorer par rapport à hier. Quelques pluies résiduelles sont encore possibles mais de courte durée pour enfin terminer par un assèchement complet du temps. Ailleurs, le temps semble au beau fixe. Le vent est évidemment toujours présent et peut atteindre les 65 km/h en rafales.