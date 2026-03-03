Mars Bleu : une initiative pour la sensibilisation au dépistage du cancer colorectal

Dans le cadre du mois de sensibilisation au cancer colorectal, l'association ASETIS, à l'unisson avec la caravane Mars Bleu, parcourront les secteurs commerciaux : Leclerc, Leroy Merlin, ainsi que le CCAS de La Possession afin de proposer des activités éducatives, des conseils et des dépistages gratuits. Nous publions, ci-dessous, le communiqué de l'association Asetis.(Photo : DR)

Ce mois de Mars Bleu est consacré à la campagne nationale de sensibilisation visant à réduire la mortalité liée au cancer colorectal par le dépistage précoce et l’information. Cette initiative vise à sensibiliser un maximum de personnes à l’importance du dépistage précoce du cancer colorectal, en particulier celles qui n’auraient pas encore réalisé le dépistage.

À l’occasion, l’association ASETIS participe à la caravane Mars Bleu à partir du 9 mars dans le sud et l’ouest de la Réunion avec les professionnels du CHU.



Pendant une semaine, la caravane parcourra les abords des magasins Leclerc, Leroy Merlin ainsi que le CCAS de La Possession, et proposera des activités éducatives, des conseils de prévention, ainsi que des dépistages gratuits.

Des stands d’information où des démonstrations pas à pas du test seront proposées en collaboration avec les professionnels de santé du CHU. L’objectif est de rassurer et d’encourager la population à réaliser ce test de manière autonome.



Ces espaces d’échange seront également l’occasion pour les personnes rencontrées de poser leurs questions, d’exprimer leurs préoccupations et d’obtenir des réponses précises et rassurantes sur le dépistage du cancer colorectal.