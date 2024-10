Mascarin lance un appel aux réunionnais pour sa prochaine campagne

La saison des baleines touche à sa fin dans notre région. À cette occasion, Mascarin dresse un bilan très positif de son opération "Baleine" mise en place lors des dernières vacances scolaires. La collection "précieuse", reconnaissable à son design de baleine, a connu un vif succès auprès des Réunionnais et a permis de diffuser des messages de sensibilisation pour favoriser la connaissance et le respect de ces cétacés devenus emblématiques de notre île. Une deuxième édition aura lieu l’année prochaine et, cette fois-ci, un appel à projet est lancé à la population réunionnaise pour créer le visuel de la collection 2025. Nous publions ci-dessous le communiqué. (Photo : www.imazpress.com)

Du 22 juillet au 31 août dernier, Mascarin a proposé aux Réunionnais une collection éphémère avec un visuel réalisé par Vincent Bac, mettant en valeur ce mammifère incontournable de l’hiver austral à La Réunion. Cette opération marquait également le lancement de la collaboration avec l’association scientifique Globice, qui œuvre pour l’étude et la protection des cétacés. Une initiative vertueuse qui a mis à profit la notoriété de la marque Mascarin pour amplifier les efforts de prévention de Globice. Ensemble,

Mascarin et Globice ont démontré qu’un partenariat entre une marque et une ONG locales pouvait non seulement soutenir une cause universelle, mais aussi valoriser un patrimoine local exceptionnel.

Devant l’engouement du public, Mascarin a décidé de renouveler cette opération l’année prochaine. "Face à l’enthousiasme rencontré lors de l’édition 2024, nous avons décidé de pérenniser cette belle opération. Bien sûr, notre partenariat avec Globice continue. Nous sommes fiers de pouvoir contribuer à notre échelle à la connaissance et à la préservation de cette espèce", indique Frédéric Auché, Président Directeur Général de Mascarin.

Afin d’aller plus loin dans cette démarche de sensibilisation, l’entreprise souhaite faire participer les Réunionnais à l’élaboration du design de la prochaine collection. Deux dessins seront retenus. Ainsi, depuis le 9 octobre, un appel à projet a été lancé à destination des artistes réunionnais (professionnels ou amateurs). Ils auront un mois pour présenter leur portfolio. Onze artistes seront retenus et devront créer des œuvres sur le thème des baleines. Un jury composé de Globice et de Mascarin choisira l’un des visuels.

"Les Réunionnais pourront également voter via les réseaux sociaux parmi les dix visuels restants et contribuer ainsi à la sélection du deuxième lauréat", indique Frédéric Auché.

L’École Supérieure d’Arts de La Réunion soutiendra également le concours et jouera un rôle clé dans l’évaluation et la sélection des œuvres, grâce à l’expertise de son directeur, Julien Cadoret, qui parrainera l’événement.

Les deux gagnants remporteront un prix d’une valeur de 1.500 euros en plus de voir leur œuvre sur les boîtes et tablettes de chocolat.