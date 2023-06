Mayotte : de nouvelles restrictions d'eau face à la sécheresse

Mayotte est confronté à une sécheresse sans précédent. Le niveau de remplissage des retenues collinaires et des nappes phréatiques est exceptionnellement bas. Dans ces conditions, la préfecture a décidé d'un 4e tour d’eau nocturne, à compter du lundi 12 juin prochain, par rotation entre les villages et communes, "dans une logique d’équité territoriale et de préservation de la ressource" indique-t-elle, dans un communiqué que nous publions ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

La retenue de Dzoumogné est actuellement remplie à 28,2 % contre 98 % en 2022 à la même période. Celle de Combani est remplie à 47,3 %, contre 97,1 % en 2022 à la même période.Il n’est jamais tombé aussi peu de pluie que depuis 1997.



Une attention soutenue est apportée au suivi de la sécheresse. En conséquence, le comité de suivi de la ressource en eau a décidé de faire évoluer le dispositif de tours d’eau pour faire face à cette situation inédite.



Le préfet, les Eaux de Mayotte, la SMAE, l’ARS, les services de l’État ont échangé ce jeudi avec les élus locaux et les parlementaires sur la préservation de la ressource en eau.



L’enjeu est de s’adapter collectivement avec de nombreuses mesures alternatives et complémentaires, tant sur le plan de la distribution que sur l’augmentation de la ressource : recherche et résolution des fuites sur le réseau, fourniture et implantation d’osmoseurs de moyenne ou de grande capacité, développement de la capacité de l’usine de désalement, implantation de cuves dans les établissements scolaires et de santé, distribution de kits d’économie d’eau, contrôle des prix de l’eau embouteillée et travail sur les approvisionnements, ce qui permet une non rupture des stocks,...



Il a été décidé un 4e tour d’eau nocturne, à compter du lundi 12 juin prochain, par rotation entre les villages et communes, dans une logique d’équité territoriale et de préservation de la ressource



Cette restriction est progressive, de manière à permettre à la population et aux acteurs du territoire d’anticiper et de s’organiser.



Un cinquième tour nocturne devrait être mis en place à la fin de l’année scolaire.



Plus qu’hier, il est impératif d’adopter les bons gestes (arrosage par récupération des eaux de pluie ou issue des climatiseurs, gestes du quotidien, strict respect de l’arrêté préfectoral : non nettoyage de voitures, des façades…)



Le préfet ainsi que l’ensemble du comité de suivi de la ressource en eau remercient la population, et rappellent le caractère indispensable de ne pas opposer les usages et de faire participer chacun à cet effort collectif.