Mayotte : eau et insécurité au programme d'Elisabeth Borne

La Première ministre Elisabeth Borne est en visite éclair à Mayotte ce vendredi 8 décembre 2023, alors que l'île est en proie à une crise de l'eau sans précédent. Ce court séjour se concentrera sur cette problématique, mais aussi sur l'insécurité, sept mois après le début de l'opération Wuambushu. C’est la première fois depuis 2015 qu’un chef du gouvernement se rend à Mamoudzou. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Elisabeth Borne débutera sa visite dans l'usine de dessalement de Petite-Terre pour faire le point sur son extension. Elle échangera aussi avec la population autour d'un site de distribution d'eau potable.



Depuis plusieurs mois, l'île aux parfums subit sa pire sécheresse depuis 2017. Manque de plui mais aussi manque d'infrastructures adaptées ont mené à des restrictions draconiennes de distribution d'eau potable.

Depuis le mois d'octobre, l’ensemble des communes de Grande Terre ainsi que les communes de Pamandzi et de Dzaoudzi ont de l'eau courante uniquement un jour sur trois, pendant seulement 18h. L’ouverture se déroule entre 16h et 18h avant une nouvelle coupure entre 10 h et 12 h le lendemain.

La zone industrielle de Kawéni est elle soumise à des coupures nocturnes en semaine, avec une coupure de 36 h le week-end.

La consommation de l'eau, lors des rares moments où elle est disponible, a par ailleurs été interdite brièvement suite à la détection de métaux lourds dans les eaux analysées. L'interdiction a été levée ce jeudi.



- Visite autour de la sécurité -



La Première ministre visitera ensuite un bidonville qui doit être prochainement démantelé, situé à Koungou, pour évoquer le relogement.



Le Conseil départemental accueillera Elisabeth Borne en milieu de journée, où cette dernière est attendue pour une prise de parole. Elle se rendra ensuite au Centre hospitalier de Mayotte en compagnie du ministre de la Santé Aurélien Rousseau.



Côté sécurité, la Première ministre rencontrera les forces de l'ordre, sept mois après l'opération d'expulsions et de destructions d'habitats illégaux. L'occasion de faire le point sur ce dispositif au bilan plus que mitigé.



Après un retour au calme relatif à partir d'avril, mois où l'opération a commencé, une nouvelle flambée de violences a démarré en juillet. La CRS-8, envoyée à Mayotte avait quitté l'île sœur en raison des violences urbaines qui embrasaient l'Hexagone suite à la mort du jeune Nahel lors d'un contrôle routier.



La situation s'est encore empirée ces dernières semaines, menant à l'envoi de nouveaux renforts.



C'est dans ce contexte tendu qu'Elisabeth Borne est attendu. Elle quittera le Département le soir-même.

