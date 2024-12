Saint-Denis : des agents en colère réunis devant les locaux de l'ARS

Ce jeudi 5 décembre est un jour de mobilisation nationale. S'ils ne défilent pas à Saint-Denis depuis 8h30, les agents de l'Agence régionale de santé ont cessé de travailler et se mobilisent devant l’entrée du siège de l'ARS à Sainte-Clotilde. Aux revendications nationales, s'ajoutent des inquiétudes sur les conditions de travail (Photos : sly/www.imazpress.com)

"Les échanges entre la direction générale et l’intersyndicale ne peuvent être considérés, à ce jour, comme satisfaisants. Il convient donc d’envoyer un signal fort à notre direction générale afin de lui faire mesurer l’exaspération de ses agents quant à la vie quotidienne au travail dans notre agence", précisent-ils dans un communiqué.

- Les agents de l'ARS réclament de meilleures conditions de travail -

Au coeur de leur mobilisation, des "inquiétudes au sujet des moyens de fonctionnement attribués à notre agence qui doivent être entendues et prises en comptes afin de permettre aux agents de réaliser leurs missions dans de bonnes conditions".

Parmi les réclamations, le "maintien des effectifs et des moyens de fonctionnement, prise en compte budgétaire des surcoûts liés à la situation de La Réunion, amélioration des conditions de travail ou encore reconnaissance de l’investissement des agents (avancement, rémunérations)".

La politique des Ressources humaines est également pointé du doigt. "Des dérives et des dysfonctionnements ne sont pas corrigés. Nous demandons que la direction des RH soit enfin en mesure d’accompagner, renseigner, et satisfaire les agents dans l’accès à leurs droits. Il s’agit de garantir un traitement respectueux, transparent et équitable de tous les agents, de garantir leur accès à leurs droits et de mettre en place une politique RH qui répondra réellement à leurs attentes", lance le communiqué.

- Une situation "alarmante" dans la lutte anti-vectorielle -

Service le plus impacté selon les syndicats, celui de la lutte anti-vectorielle.

"La structure des effectifs profondément transformée ces dernières années conjuguée à une diminution perpétuelle des effectifs d’agents de traitement mettent en péril la bonne réalisation de cette mission de santé publique au bénéfice de la population réunionnaise."

Au moment où ressurgit le chikungunya à La Réunion, les agents, "de moins en moins nombreux, doivent être renforcés et confortés dans leurs missions".

- Les syndicats dans la rue alors que la France n'a plus de gouvernement -

Cette situation locale, "propre à notre agence, vient s’ajouter aux légitimes inquiétudes des fonctionnaires au regard des projets gouvernementaux".

Il a été exprimé le refus d’accepter le passage à trois jours de carence, à l’indemnisation à 90% des arrêts maladie pendant les trois premiers mois, la fin de la GIPA mais aussi le refus gouvernemental d’augmenter la valeur du point d’indice" ajoutent les agents de l'ARS.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com