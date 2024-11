Décès de Loïc Louise : deux ans de prison avec sursis pour l'ancien gendarme

L’ancien gendarme à l'origine du décès du réunionnais Loïc Louise a été condamné à deux ans de prison avec sursis ce mardi 26 novembre 2024. Il était poursuivi pour un tir mortel au taser en 2013. Le tribunal correctionnel d'Orléans - ville où se sont déroulés les faits - a reconnu sa responsabilité dans la mort de la victime (Photo : www.imazpress.com)

11 ans après les faits, le tribunal correctionnel d'Orléans a rendu son verdict dans l'affaire Loïc Louise.

Le tribunal a retenu la responsabilité du prévenu dans ce décès, tout en optant pour une peine de 2 ans avec sursis. Interrogée par nos confrères de France Bleu Orléans, la famille de Loïc Louise a évoqué un "immense soulagement".

De son côté, Laurent-Franck Liénart, l'avocat de l'ancien gendarme a décidé de faire appel de la décision. "C'est une décision incompréhensible, donc évidemment on ne va pas en rester là", a-t-il expliqué au micro de nos confrères.

- Des années de combats pour la famille de Loïc Louise -

Au début de l'enquête pourtant, aucun lien entre l'usage du taser et le décès n'avait été établi, mais une information judiciaire pour homicide involontaire avait été ouverte.

Six ans après les faits, le procureur la République de l'époque avait requis la mise en examen de l'ancien militaire. La juge d'instruction n'avait pas suivi les réquisitions du procureur et avait placé le mis en cause sous le statut de témoin assisté.

- Loïc Louise, tué d'un coup de taser -

C'est à la Ferté-Saint-Aubin que Loïc Louise a perdu la vie après avoir reçu une décharge de pistolet électrique tirée par un gendarme, dans la nuit du 2 au 3 novembre 2013, lors d’une intervention.

Les faits se sont déroulés après une fête d'anniversaire. La soirée dégénère. Selon le média La République du Centre, une violente bagarre éclate entre Loïc Louise et son cousin, nécessitant l'intervention d'une dizaine de gendarmes.

L'un d'eux aurait fait alors usage de son taser sur la victime. Loïc Louise a reçu une première décharge de 17 secondes, puis une seconde. Il s'effondre et décède quelques instants plus tard, ajoutent nos confrères.

