Mort de Yohan : un couple mis en examen pour assassinat et complicité

Un homme et une femme, en couple, ont respectivement été mis en examen pour assassinat et complicité suite à la mort de Yohan, dont le corps a été retrouvé à Tan Rouge le 16 septembre 2023. Tous deux ont été placés en détention provisoire. Une troisième personne a été mise en examen pour non assistance à personne en danger et modification d'une scène de crime, rapportent nos confrères. Il a aussi été placés en détention provisoire (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Pour rappel, le corps sans vie du jeune homme de 26 ans avait été découvert le samedi 16 septembre matin dans le secteur de Tan Rouge à Saint-Paul, en contrebas de la route de Bras Canot.

Les forces de l'ordre et le groupe d'identification criminelle étaient restés plusieurs heures sur place dans la matinée de samedi pour tenter de déterminer les circonstances de drame. L'enquête a mis en lumière que le couple aujourd'hui écroué avait pris en chasse la victime à bord de leur voiture.

La piste de l'homicide involontaire avait tout d'abord été étudiée par les enquêteurs.

