Nouveaux tarifs des taxiteurs de la rivière des galets

La Possession a annoncé la réouverture de la piste de la Rivière des Galets ce jeudi 11 mai 2023. Compte tenu de l'interdiction toujours effective du transport dans les bennes, les taxiteurs historiques ont annoncé l'augmentation de leurs tarifs à compter du samedi 13 mai : 16€ pour les touristes et autres et 12€ pour les Mafatais. Fermée depuis le 19 janvier 2023, cette porte d'entrée sur le cirque de Mafate avait été endommagée suite a de fortes précipitations. Les 12 kilomètres de piste seront de nouveau praticables par les transporteurs, les Mafatais et les touristes ce samedi 13 Mai 2023 à partir de 13h.

À partir du samedi 13 mai à 13h, la piste de la Rivière des galets sera réouverte. Du 13 mai au 31 mai 2023, les taxiteurs historiques travailleront sous le même statut qu'avant.

En mars 2023, un Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) a été lancé. Il est maintenant clôturé et l'analyse des candidatures est en cours.

C'est ensuite, à compter du 1er juin et dans le cadre de la signature d'une nouvelle convention de gestion entre la Préfecture, la Mairie de la Possession et la Direction Régionale des Finances Publiques, que la mairie sera autorisée à délivrer des Autorisations d'Occupation Temporaire (AOT) aux candidats retenus dans le cadre de l'AMI.

Les candidats retenus dans le cadre de l'AMI devront donc signer cette AOT pour exercer en qualité de transporteur sur la piste de la Rivière des galets.