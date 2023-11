Odysséa : la vague rose pourra avoir lieu ce samedi après-midi

Après une matinée annulée, le reste du programme de samedi d'Odysséa pourra bien avoir lieu. Seules les courses enfants sont reportées avant la fin de l’année 2023 sur piste à l’ Étang-Salé selon la disponibilité du site. Le village ouvrira ses portes à 13h30. Deux vagues roses de 2,5 et 5 km accueilleront les participants inscrits de l’après-midi et les participants du matin qui le souhaitent. La course chronométrée du 10km est confirmée avec un départ à 16h45

Pour rappel, la vague rose de Odyssée de ce samedi matin a été annulée en raison de la météo.

Les vagues roses de la marche Odysséa vont donc s'élancer ce samedi 4 novembre 2023 dans la forêt de l'Etang-Salé. Des milliers de personnes ont d'ores et déjà répondu présents pour cet évènement sportif solidaire de lutte contre le cancer du sein qui durera tout le week-end. L'objectif : lever le plus de fonds possible pour accompagner les malades tout au long de l’année.

Pour cette édition 2023, deux choix étaient proposés aux participants, "les vagues roses" en forêt à l'Etang-Salé ce samedi et ce dimanche ou une course/marche, "Alon bat karé", en connecté réalisable jusqu'au 12 novembre.

Seuls ou accompagnés, les participants de ce week-end pourront marcher ou courir à l'occasion des courses marmailles mais aussi des 2 kilomètres 600 mètres de la Diversité, des 5 kilomètres de course/marche non chronométrées et des 10 kilomètres nature chronométré. Une randonnée de 5 kilomètres est également organisée.

À noter que la Civis et son réseau Alternéo proposent des navettes gratuites ce samedi et ce dimanche sur la commune de L'Étang-Salé.

- Une course pour le cancer du sein -

Organisée chaque année (excepté pendant la période Covid), cette course annuelle permet à tous de se dépasser pour lutter contre le cancer du sein à La Réunion, le cancer le plus diagnostiqué chez les femmes.

En 2020, 1.630 patientes étaient soignées pour un cancer du sein actif et 2.880 étaient suivies pour surveillance d'un cancer du sein traité soit un total de 4.510 prises en charge pour un suivi du cancer du sein.

Pour rappel, la mammographie de dépistage permet de le diagnostiquer à un stade précoce, avant même qu'il ne soit palpable. "Découverts tôt, les cancers du sein ont de plus grande chance d'être soignés par des traitements efficaces, avec de meilleurs taux de survie", précise l'Agence régionale de santé.

- 237.000 euros de dons récoltés en 2022 -

L'année dernière, la vague rose a déferlé dans la forêt de l’Étang-Salé le week-end du 5 et 6 novembre 2022. Et Odysséa Réunion avait pu récolter 237.000 euros de dons grâce à ces courses mythiques. Ces dons sont intégralement reversés au profit des personnes malades du cancer du sein à La Réunion.

Dans le détail, l’association avait récolté 169.000 euros de dons suite aux inscriptions, 46.000 euros collectés par les magasins Leclerc, 15.000 euros collectés grâce au Grand Raid et aux dossards solidaires, ainsi que 3.750 euros de dons collectés par le Golf de Bourbon. À cela s’ajoutaient les 1.100 euros collectés par Gloria Maris et ses plongeuses, 1.150 euros de dons divers et 400 euros collectés par les salariés de Servair.

