On recherche des bénévoles pour sauver le tuit-tuit

La société d'études ornithologiques de La Réunion (Seor) recherche des bénévoles pour participer aux opérations de sauvegarde du tuit-tuit, oiseau endémique de La Réunion. Dès à présent et jusqu’en septembre, des sessions pour que la population puisse nous accompagner en forêt, sur une ou deux journées" indique la Seor ce lundi 26 juin 2023. Les sessions ont lieu tous les mardis et mercredis ainsi que le week-end (Photo : Life Biodiv'om)

Les sessons sont ouvertes à toutes les personnes capables de randonner. Les chantiers participatifs de dératisation des zones de reproduction de cette espèce ont lieu dans la forêt de la Roche écrite (nord de l’île).

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire directement sur la plateforme : Seor dera-data : Sessions

Pour rappel, créée en 1997, la seor est une association à but non lucratif qui a pour mission de protéger les oiseaux de La Réunion. A travers le programme européen Life Biodi'om, elle s’occupe notamment de la protection du tuit-tuit,classé en danger critique d’extinction. Grace aux efforts de dératisation, la population de cet oiseau est passée de sept couples en 2003 à plus de 50 couples en 2023.

