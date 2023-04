Orange élu meilleur réseau mobile à la Réunion et Mayotte

Orange Réunion a été sacré meilleur réseau mobile pour la cinquième année consécutive. Ce titre a été obtenu, pour l'entreprise, "grâce à l’engagement de ses équipes pour offrir à ses clients la meilleure qualité de service". Nous relayons ci-dessous leur communiqué. (Photo : archives Imaz Press)

L’Arcep, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, a rendu public ce vendredi 14 avril 2023, les résultats de son enquête annuelle sur la qualité des services mobiles des opérateurs télécom à La Réunion et à Mayotte.



Cette publication présente les résultats de plus de 100 000 mesures réalisées par le régulateur. Au terme de plusieurs semaines de tests, ce sont les résultats sur 22 critères qui sont publiés aujourd’hui : 11 évaluant la qualité des services Voix/SMS et 11 évaluant la qualité des services Internet Mobile.



Selon l’Arcep, Orange est n°1 ou n°1 ex-aequo sur 18 des 22 critères mesurés à la Réunion :



- N°1 sur les débits en réception et en envoi de fichiers ;

- N°1 sur les communications réussies dans les lieux de vie comme sur les axes routiers ;

- N°1 sur la qualité vocale pour les appels passés dans les lieux de vie comme sur les axes routiers.



Orange se distingue par l'excellence de ses services Voix/SMS, selon les données de l'Arcep. En effet, l'opérateur se positionne en tête, voire en première position ex-aequo, sur la totalité des 11 critères mesurés.

Parallèlement au déploiement des infrastructures pour les réseaux de demain comme la 5G, Orange continue d’investir sur la performance de ses réseaux existants, notamment la 4G. Cette stratégie lui permet de proposer non seulement les meilleurs débits sur l'Internet Mobile, mais aussi d'offrir une qualité inégalée sur les services Voix.

Cette qualité est rendue possible grâce à la technologie VoLTE (voix sur 4G), une innovation exclusivement proposée par Orange à La Réunion.



Les conclusions de l'Arcep soulignent qu’Orange a encore amélioré sa qualité de service entre 2021 et 2022. Cette amélioration continue, témoigne de l'engagement constant d'Orange pour satisfaire des clients toujours plus connectés.



André Martin, directeur général d’Orange à la Réunion a commenté :

"C'est avec une grande fierté que nous accueillons ces résultats qui réaffirment la position d’Orange comme meilleur réseau mobile à La Réunion.. Cette réussite témoigne de l’engagement et de la persévérance de nos collaborateurs qui se surpassent chaque jour pour répondre aux attentes de nos clients. Nous sommes motivés par la confiance que nos clients nous accordent, et nous les remercions d'avoir choisi Orange, le meilleur réseau mobile de l'île."