Paquebot au large de Maurice : "aucun cas de choléra détecté" annoncent les autorités mauriciennes

Bhooshan Ori, directeur des Services de santé de Maurice, a annoncé ce lundi 26 février 2024 qu'"aucun cas de choléra n'a été détecté" à bord du paquebot Norwegian Dawn. Interdit d'accoster depuis ce vendredi en raison d'une "situation sanitaire au sein du navire pas satisfaisante", le navire va désormais pouvoir accoster. Des échantillons prélevés sur les passagers malades ont été analysés par un laboratoire mauricien, et se sont révélés négatifs. (Photo Photo RB imazpress)

Parti du port d'Antsiranana à Madgascar le 22 février dernier, le navire de croisière serait arrivé au large de Maurice ce samedi 24 février. Plus de 2.000 passagers sont à bord et plus de 1.000 membres d'équipage.

Un paquebot de croisière qui devait accosté à La Réunion ce vendredi a à son bord plusieurs passagers malades.

"Les services de l’État en lien avec l’Agence régionale de santé (ARS) de La Réunion ont jugé que la situation sanitaire au sein du navire n’était pas satisfaisante et nécessitait la réalisation de tests pour avoir un état des lieux de la situation", expliquaient ce dimanche les services de la préfecture de La Réunion.

"Les autorités ont proposé à l’armateur de réaliser un mouillage, et de faire monter une équipe médicale à bord afin de réaliser des tests sur le bateau qui durent entre 7 et 8 heures."

"À l’annonce de la durée prévue des tests et compte-tenu de l’épidémie de gastro-entérite sur un nombre important de passagers, l’armateur a décidé de supprimer son escale à La Réunion, qui ne devait durer que quelques heures, et de se rendre à l'île Maurice, lieu prévu de sa prochaine escale", ajoutent les services de l'État.

