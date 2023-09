Philippe Vigier à La Réunion, ou un énième séjour touristique au frais du contribuable

Visite de champs de canne, d'usines et de musée : voilà un sympathique programme dont le ministre délégué aux Outre-mer, Philippe Vigier, a pu profiter. Pas venu pour annoncer quoique ce soit mais plutôt pour serrer des mains, notre ministre s'est baladé au milieu des cannes, aux Makes ou encore en hélicoptère jusqu'au Marion Dufresnes, et tout ça au frais du contribuable. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

"Je suis venu réaffirmer les engagements pris par le gouvernement". Voilà, en substance, le résumé de ces trois jours de visite ministérielle.



Pas que nous ayons eu d'attente particulièrement vis-à-vis de Philippe Vigier, chaque visite ministérielle n'étant globalement qu'une opération de communication du gouvernement, mais tout de même…Il aurait au moins pu faire semblant.



Un serrage de main par ci-là, un autre par-là, une découverte de la culture locale et un passage express à Mayotte où la population meurt de soif, voilà qui va faire avancer les Outre-mer.



On pourrait arguer que mieux connaître La Réunion est essentielle pour mener au mieux ses fonctions, surtout que le ministre n'a jamais vraiment pris part aux discussions sur les problématiques ultra-marines, si l'on en croit son CV. Mais était-il vraiment nécessaire de se payer un séjour touristique au frais du contribuable ?



"Si vous saviez combien coûte ce genre de voyage…" nous a-t-on d'ailleurs soufflé. Entre billets d'avion, hébergement, frais quotidiens, et surtout mobilisation des forces de l'ordre, la facture est sans nulle doute salée. En ces temps d'inflation, nous sommes donc ravis de savoir que le ministre a pu passer du bon temps, sans débourser un centime.



Pour les mesures fortes promises par le gouvernement pour tenter d'apaiser un peu le quotidien des Français, on attend par contre toujours.



