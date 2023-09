Matante Rosina ne pourra pas étendre son linge ce matin samedi 16 septembre 2023. La pluie est au rendez-vous chez elle dans l'Est. Mais, cela s'arrête en fin de matinée, et le soleil brille partout. Plus tard, quelques nuages se forment dans les régions montagneuses et provoquent de petites averses qui se déplacent vers l'Ouest et le Nord-Ouest de l'île L'air se rafraîchit aujourd'hui et le vent se renforce sur les côtes Nord et Sud. (photo rb/www.imazpress.com)