Plusieurs sapeurs-pompiers distingués à l'occasion de la Sainte-Barbe

A l'occasion de la Sainte-Barbe ce samedi 2 décembre 2023, plusieurs sapeurs-pompiers ont été distingués, pour leur action exceptionnelle en intervention. La cérémonie s'est déroulée sur la place de la mairie de La Possession en présence du préfet. Nous publions la liste ci-dessous (Photo SDIS)

- Liste des récipiendaires -



- Médaille de la sécurité intérieure échelon argent



• Lieutenant Patrick Clain, chef du centre d’incendie et de secours de Saint-Joseph

Motif : Le lieutenant Clain était engagé comme chef de détachement du groupe d'intervention de feux de forêts des ultra-marins de l'Océan Indien dans la Gironde en août 2022.



- Médaille de la sécurité intérieure échelon bronze



• Lieutenant-colonel Henri-Claude Pothin, chef de pôle territorial du SDIS 974

Motif : le lieutenant-colonel Pothin a coordonné les opérations de sauvetage du navire en perdition le "Tresta Star" le 4 février 2022 à Saint-Philippe.



• Infirmière sapeur-pompier Sylvie Mulot, infirmière au pôle santé du SDIS 974

Motif : Sylvie Mulot était engagé comme infirmière sapeur-pompier en charge de la couverture sanitaire du groupe d'intervention de feux de forêts des ultra-marins de l'Océan Indien dans la Gironde en août 2022.



- Médaille pour acte de courage et de dévouement échelon bronze



• Sergent-chef Bertrand Boca, centre d’incendie et de secours de Bernica

• Sergent Jean François Dace, centre d’incendie et de secours de la Saline

• Sergent Ludovic Gauthier, centre d’incendie et de secours de l’Etant-Salé

• Caporal-chef Romain Hamilcaro, centre d’incendie et de secours des Avirons

• Caporal-chef Fabrice Capounda, centre d’incendie et de secours de Saint-Louis

• Caporal-chef Florent Cadix, centre d’incendie et de secours de Saint-Paul

• Caporal-chef Christophe Mercier, opérateur sur la plateforme 15-18-112

• Caporal Thano Boisi, opérateur sur la plateforme 15-18-112

Motif : faisant partie du groupe d'intervention de feux de forêts des ultra-marins de l'Océan Indien, Ils ont participé à la lutte contre les feux de forêts dans la Gironde en août 2022.



• Caporal-chef Frédéric Etienne, centre d’incendie et de secours de Saint-Paul

Motif : le samedi 2 septembre 2023, le caporal-chef volontaire Frédéric Etienne a procédé sur le pont de Sans Souci à Saint-Paul, au sauvetage d'un jeune homme qui voulait se jeter dans le vide. Il a emprunté le tablier qui ne dispose pas de barrières de sécurité pour atteindre la victime.



• Sergent Ludovic Boisvilliers, centre d’incendie et de secours de Saint-Denis

• Caporal Bernadette Grondin, centre d’incendie et de secours de Saint-Denis

Motif : le samedi 14 octobre 2023, au cours d'un feu d'habitation à Saint-Denis, le sergent professionnel Ludovic Boisvilliers et le caporal professionnel Bernadette Grondin procèdent au sauvetage d'une victime au 4ème étage en lui mettant une cagoule de fuite.





• Adjudant-chef Willy Pattiama, centre d’incendie et de secours de Saint-Denis

Motif : le samedi 14 octobre 2023, au cours d'un feu d'habitation à Saint-Denis, l'adjudant-chef professionnel Willy Pattiama a procédé à la mise en sécurité au 3ème étage au moyen de l'échelle aérienne, trois victimes dont un bébé et un chien.



• Caporal Grégory Gruchet, centre d’incendie et de secours de Saint-Denis

Motif : le samedi 14 octobre 2023, au cours d'un feu d'habitation à Saint-Denis, le caporal professionnel Grégory Gruchet a procédé à la mise en sécurité au 3ème étage au moyen de l'échelle aérienne, trois victimes dont un bébé et un chien.



• Adjudant-chef Fabrice Cadet, centre d’incendie et de secours de Saint-Joseph

• Adjudant-chef Stéphane Grenier, centre d’incendie et de secours de Saint-Philippe

Motif : le mardi 22 novembre 2022, à La Marine à Vincendo, l'adjudant-chef professionnel Fabrice Cadet et l’adjudant-chef Stéphane Grenier se sont jetés à l'eau pour sauver une victime en difficulté à environ 200 m du rivage.