Mayotte : Gérald Darmanin en visite à pour un premier bilan de Wuambushu

Ce samedi 24 juin 2023, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer se rend à Mayotte pour une visite officielle de deux jours. Deux jours pour faire un premier bilan de l'opération Wuambushu démarré fin avril dans l'île aux Parfums. Ce séjour a lieu alors que l'opération peine à atteindre les objectifs fixés par le ministère. Deux destructions de bidonvilles et quelques centaines d'expulsions ont été réalisées alors que des déconstructions massives d'habitats insalubres et des milliers de reconduites aux frontières avaient été promises à grand renfort de propagande d'Etat (Photo www.imazpress.com)