Puthandu Vajtoukkel 5124 à la communauté tamoule Réunionnaise

Ce vendredi 14 avril 2023, sonne le passage à la nouvelle année pour la communauté Tamoule. Ils entreront dans l'année 5124 Sobhagridou. Cette fête appelée "Puthandu" est l'une des plus importantes fête célébrée par la communauté, au même titre que le Cavadee ou encore le Dipavali. (Photo : rb/www.imazpress.com)

Synonyme de la création de l’univers par le dieu Brahma, le nouvel an Tamoul ou le "Puthandu" symbolise également le jour du renouveau pour la communauté tamoule. Cette année 2023 dans le calendrier grégorien marque donc la 5124 années du calendrier Tamoul, aussi appelé Pandjagam.

Cette fête religieuse est l’occasion pour l'ensemble de la communauté de remercier les divinités en faisant des offrandes et des bains de purification.

Les fidèles se rendent au temple, tôt le matin, après un bain purificateur. Ils portent aussi des habits neufs, signe de renouveau qui s’offre à eux. Au temple, ils écoutent enfin les prévisions annuelles du prêtre, extraites du Pandjagam pour l’année à venir.

C'est aussi un moment de partage avec tous les réunionnais et les touristes qui (re)découvriront la culture tamoule et ses traditions. Il est fêté un peu partout dans l’île : entre défilés de chars, spectacles de danses indiennes, feux d’artifice et animations ponctuent ces jours de fête.

- Le programme des festivités sur l'île -

À Saint-Leu

À Saint-Louis

Samedi 15 avril :

- À 10h, visite de l'Ashram (sous réservation).



- De 14h à 18h - village artisanal sur le parking de l'Ashram du Gol : instruments de musique traditionnelle - gastronomie indienne - vêtements indiens- produits de beauté - ateliers bien-être - contes et théâtre - Miss India Réunion.



- De 18h à 22h -chants et danses des associations de la ville.

À Saint-Paul

- Samedi 15 avril à 10h : spectacle de tambours sacrés accompagnés de danseuses au marché forain.

- Mercredi 19 avril : création de colliers de fleurs en crépon façon indien, de 14h à 15h30, à la bibliothèque de Plateau Caillou.

- Mercredi 19 avril : atelier de création de lampes de 14h à 15h30 à la bibliothèque de Bois de Nèfles.

- Samedi 22 avril : projections de films Bollywoodiens, de 14h à 17h30, à la médiathèque Leconte de Lisle.

- Mercredi 26 avril : atelier création de guirlandes indiennes de 14h à 15h30, à la bibliothèque de Bois de Nèfles.

À Sainte-Suzanne

- Vendredi 14 avril :

14h : ouverture du village indien au Bocage

18h30 : spectacle de danse place de la mairie

19h45 : spectacle de danse au village indien du Bocage

- Samedi 15 avril :

9h : Journée de la généalogie à la mairie du centre-ville avec le Cercle généalogique de Bourbon

18h30 : Défilé, départ devant la mairie

19h30 : spectacle son et lumière au Bocage

- Dimanche 16 avril :

9h : village indien au Bocage

14h : spectacle de jako

15h30 : holi holi, fête des couleurs au Bocage



Bras-Panon

À Saint-Benoît

Vendredi 14 avril :

14h – Ouverture du village avec divers stands : vêtements indiens, cosmétique, massages, exposition objets lontan, peinture et sculpture, henné, restauration, atelier fait main

17h – Déambulation tambours, associations, départ du temple Siva Soupramanien vers le village

18h - Discours officiels

18h30-19h15 – Radju (chant)

19h15-19h45 – Sourya Danse (danse)

19h45-20h30 – Maha Karly Shakti/ Bala Kalaï

21h30-22h – Tambours sacrés

Sur l’esplanade du front de mer



Samedi 15 avril :

9h-10h – Oundjel (chant)

10h-11h – Concours de pâtisseries indiennes

14h-14h30 – Animations podium, démonstration de Kollam, calligraphie, henné, Shiva Gama…

14h30-15h – Mohini (danse)

15h30-16h – Natya Kalami (danse)

16h-16h30 – Bala Kalaï (danse)

17h00-22h00 – Bal Tamoul

Sur l’esplanade du front de mer

