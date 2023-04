Réforme des retraites : Élisabeth Borne cherche à renouer le dialogue

En cette nouvelle semaine de mobilisation, la priorité d'Élisabeth Borne est de rétablir le dialogue avec l'opposition politique et les syndicats, après les tensions autour de la réforme des retraites.

"Nous sommes dans une phase de dialogue importante et vitale", insiste Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. "Quand les gens se parlent, ne sont pas d'accord, mais sont là pour servir l'intérêt général, il en sort toujours quelque chose de bien."

En amont de cette rencontre, la Première ministre l’a assuré, elle « sera à l’écoute de tous les sujets que les organisations syndicales voudront aborder et j’espère qu’on pourra bien prendre le temps de parler de tous ces sujets ».

"On a beaucoup de sujets à aborder ensemble, y compris des sujets qui ont été mis en lumière à l’occasion de la réforme des retraites, sur la qualité de vie au travail, sur les fins de carrière, sur la prévention de la pénibilité", a-t-elle détaillé.

Pour autant "nous avons des points de désaccord", a-t-elle admis, en référence au recul de l'âge de départ à la retraite, de 62 à 64 ans, contesté par l'ensemble des syndicats.

"Mais ce que je note, et j’ai eu beaucoup d’échanges ce week-end, c'est que la plupart des forces politiques dans notre pays partagent mon souhait d’apaiser le pays et d'apporter des réponses très concrètes aux Français sur la santé, sur l'éducation, sur la transition écologique. Donc je n'ai pas de doute qu’on pourra bâtir ensemble un agenda pour apporter des réponses aux Français", a-t-elle ajouté.

- Le risque du dialogue de sourds entre Élisabeth Borne et les syndicats -

Que les échanges aient lieu à Matignon, il n’en reste pas moins que la réforme des retraites est toujours là. Si le projet est entre les mains du Conseil constitutionnel, l’exécutif reste campé sur ses positions. "On ne peut pas faire de pause quand on a un projet de loi qui a été voté, qui est en cours d’examen devant le Conseil constitutionnel", justifie-t-elle à l’AFP, assurant rester "à l’écoute".

Une position reprise par son ministre du Travail. "Personne n’interdira à personne de parler de quoi que ce soit", a-t-il souligné sur Europe 1, en écho aux propos de Laurent Berger.

Inflexible sur les 64 ans, refusant de mettre en pause une réforme "nécessaire", l’exécutif veut gagner du temps dans l’attente des décisions du Conseil constitutionnel, le 14 avril, misant sur la lassitude des manifestants.

Du côté des syndicats, invités ce mercredi 5 avril, on menace de claquer la porte. Si la Première ministre refuse de parler des 64 ans, « on partira », a prévenu le leader de la CFDT Laurent Berger. La nouvelle patronne de la CGT, Sylvie Binet, a demandé lundi sur France Inter "le retrait de la réforme" et prévenu que, si la réponse est non, le rendez-vous avec Elisabeth Borne "risque d'être très rapide".

Reste à savoir si la rencontre ne va pas tourner au dialogue de sourds.

- Les partis politiques également reçus -

Elisabeth Borne reçoit aussi cette semaine les groupes parlementaires et les partis.

Mercredi soir, Olivier Marleix, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat et Eric Ciotti, président des Républicains, seront reçus par la Première ministre. La députée Rassemblement national Marine Le Pen a rendez-vous la semaine prochaine, le mardi 11 avril, a indiqué son entourage à franceinfo.

À gauche, les socialistes, les communistes, les insoumis et les écologistes ont décliné l'invitation d'Élisabeth Borne. "On a zéro espace de discussion, la porte est fermée", a dénoncé le patron du PCF, pour expliquer son refus. "Élisabeth Borne m'a dit qu'il n'y avait rien à discuter sur la réforme des retraites", a-t-il assuré.

De son côté, Gérald Darmanin défendra ce mercredi devant les députés puis les sénateurs sa gestion des manifestations, sous le feu des critiques en France et à l'étranger qui lui reprochent un recours excessif à la force.

Les images des violences qui ont émaillé les plus récentes des manifestations contre la réforme des retraites et, plus encore, celles des affrontements entre gendarmes et opposants aux retenues d'eau le 25 mars dans les Deux-Sèvres ont ravivé la polémique sur le maintien de l'ordre à la française.

- Nouvelle journée d'actions et de mobilisation jeudi -

Le lendemain de la réunion à Matignon, l'intersyndicale en lutte contre la réforme des retraites appelle à une onzième journée de "grève et de manifestations" ce jeudi 6 avril.

L'intersyndicale "appelle à des rassemblements syndicaux de proximité définis localement et à une nouvelle grande journée de grève et de manifestations le jeudi 6 avril partout dans le pays", a-t-elle fait savoir dans un communiqué.

'L’intersyndicale maintient la pression sur le gouvernement Macron", souligne ce lundi 3 janvier Janick Sidney, secrétaire de l'union départementale FO.

L’ensemble des syndicats de La Réunion (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGTR, FO, FSU, SAIPER, SOLIDAIRES, UNSA, FGR, UNEF), confirme la tenue de deux défilés ce jeudi 6 avril 2023. Le premier partira du petit-marché à Saint-Denis dès 9 heures. Le second, dans le Sud, partira à la même heure du rond-point du boulevard Bank.

La cheffe du gouvernement parviendra-t-elle à passer outre, pour se projeter dans l'avenir, sa lettre de mission fixée par Emmanuel Macron ? Rien n'est moins sûr.

