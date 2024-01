Réouverture des sites et campus Sud de l'Université ce vendredi

Ce vendredi 26 janvier 2024, après le passage de la tempête tropicale Candice, les sites et campus Sud de l'Université de La Réunion réouvrent ses portes. Les cours se dérouleront dans les conditions habituelles. Nous publions le communiqué. (photo : Université de La Réunion)

La tempête tropicale modérée CANDICE a impacté hier et ce jour le bassin sud de notre île.

Aujourd’hui, en accord avec les services de la Préfecture et de l’Académie, le 1er Vice-Président de l’Université de La Réunion a décidé de procéder à la réouverture des sites, campus et composantes implantées sur les communes de Saint-Pierre et du Tampon vendredi 26 janvier 2024.

Demain, les activités pédagogiques (cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques, contrôles et examens, en présentiel comme en distanciel) se dérouleront dans les conditions habituelles.

Les activités administratives reprennent également sur les sites mentionnés dans des conditions normales.