Réserve marine : plus de 200 kg de produits de pêche saisis depuis le début de l'année

Six agents commissionnés composent le pôle police et surveillance de la Réserve Naturelle Marine. Ils assurent des missions de surveillance en mer et sur terre, pour sensibiliser, informer et verbaliser de jour comme de nuit, sur les 35 km2 du périmètre protégé. Depuis le début de l'année, plus de 200 kg de produits de pêche ont été saisis, dont des poissons pieuvres crustacés, des coquillage... 64 procès-verbaux ont aussi été établis. (Photo Réserve marine)

Depuis le début de l'année, plus de 50 engins ou matériels de pêche ont été saisis.

Depuis juillet, 16 sorties spécifiques de surveillance du plan d'eau pour la saison baleine et contrôle de la vitesse dans la bande des 300 m ont été effectuées.

Enfin, 370 personnes ont été sensibilisées ou informées de la réglementation.