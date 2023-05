Rivière des Galets : le transport de personnes en benne à nouveau autorisé

La ville de La Possession annonce ce jeudi 18 mai 2023 que le transport de quatre personnes maximum dans la benne des 4x4 des transporteurs est à nouveau toléré par le préfet sur la piste de la rivière des galets dans l'attente de nouvelles solutions. Pour rappel, une interdiction de transporter plus de cinq personnes à bord des véhicules, chauffeur compris avait était mise en place en début d'année. Le transport des passagers dans les bennes n'était pas autorisé non plus (photo : rb/www.imazpress.com)

Les chauffeurs de VTC et de nombreux habitants de Mafate avaient bloqué l’accès à la Rivière des Galets fin décembre 2022 pour manifester contre cette mesure et le préfet de La Réunion avait proposé à la mairie de La Possession de différer l'application de ces règles de sécurité.

Après de longues semaines de négociations et de nombreuses requêtes des Mafatais, la demande de reprise du transport de personnes dans les bennes a abouti.

"En contre-partie, les transporteurs s'engagent à revenir au tarif de 8€ pour les Mafatais" indique la mairie de La Possession dans son communiqué.

En effet, de nouveaux tarifs avaient été annoncés il y a quelques jours après la réouverture de la piste. Compte tenu de l'interdiction du transport dans les bennes, les taxiteurs avaient augmenté leur prix à 16 euros pour les touristes et 12 euros pour les Mafatais.

L'autorisation donnée par le préfet est transitoire et permettra de transporter 8 personnes (4 assises à l'intérieur et 4 debout dans les bennes) "en attente de la mise en place du dispositif définitif avec des véhicules de plus grande capacité" indique la commune.

Les 12 kilomètres de cette porte d'entrée sur le cirque de Mafate sont de nouveau praticables par les transporteurs, les Mafatais et les touristes depuis samedi 13 mai après une fermeture de près de quatre mois à cause de dommages causés par de fortes précipitations.

