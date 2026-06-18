Saint-André : les marmailles de CM1 et CM2 champions de dictées

Ce mercredi 17 juin 2026, l'école de l'Étang Cambuston de Saint-André a accueilli la finale communale du Temps des Dictées, organisée par la ville de Saint-André dans le cadre du Projet Éducatif de Territoire, en partenariat avec le Rectorat et le Centre Départemental Artistique pour l'Animation et la Culture des Enfants, CEDAACE. (Photos : ville de Saint-André)

Le temps des dictées est une action pédagogique qui a pour objectif de valoriser la maîtrise de la langue française et à encourager le goût de la lecture et de l'écriture auprès des élèves. À cette occasion, quelques élèves de CM1 et de CM2 des écoles de la commune se sont réunis pour cette ultime épreuve, démontrant un excellent niveau et un réel engagement.

Parmi les lauréats en classe de CM2, c'est Keney Amourgom Aynou, de l'école Notre-Dame de La Salette, qui a tiré son épingle du jeu en arrivant sur la plus haute marche du podium. Suivi par Calie Luret de l'école Paul Hermann, Alyah Laup de l'école Leconte de Lisle.

Dans les classes de CM1, les lauréats sont :

Raphaël Channa (École Lacaussade)

Joyce Sidambarompoulle (École Notre-Dame de La Salette)

Mya Arlandon (École Notre-Dame de La Salette)

Ils repartent tous avec des cadeaux, d'ouvrages littéraires et de jeux de société, et un diplôme.

En attendant les délibérations du jury, les participants et leurs familles ont pu assister à un spectacle de contes proposé par l'association Kozé Conté, qui a enchanté le public.

De son côté, la ville de Saint-André a félicité l'ensemble des élèves, et tous ceux qui "contribuent chaque année à promouvoir l'excellence éducative et le plaisir d'apprendre".