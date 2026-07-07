Saint-André : baisse des réserves d'eau, des coupures à prévoir dès 20H

En raison de la faible pluviométrie enregistrée à La Réunion et de la baisse des réserves d’eau en sous-sol et afin de préserver la distribution en eau durant la journée, la Cise Réunion est contrainte de fermer la distribution en eau ce mardi 7 juillet 2026 dans plusieurs secteurs de Saint-André. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Coupure à partir de 20H00 et remise en eau à partir de 05H00 :

• Milles Roches

• Butor

• La Cressonnière

• Rivière du Mât

• Patelin

• Ravine Creuse

• Centre-Ville

• Chemin Lefaguyès

• Chemin du Centre

• ZC Fayard

• Cambuston

• Bois Rouge

• Chemin Lagourgue

• Avenue des Mascareignes

• Et toutes les voies adjacentes

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Des coupures et baisses de pression sur le réseau peuvent toutefois être constatées tout au long de la journée. "Ce plan de coupure pourra évoluer en fonction de l’état de la ressource. Dans ce cas, un nouveau point de situation vous sera transmis", précise la Cise dans son communiqué.

- Recommandations concernant la qualité de l’eau à la reprise de la distribution -

Les abonnés constatant la reprise de la distribution doivent prendre la précaution de ne pas boire l’eau du réseau. Cette eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc…).

Pour la consommation (boisson, préparation des repas), il est conseillé d’utiliser de l’eau embouteillée. A défaut, faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins 3 minutes.

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