Saint-André : 6 jours de Fête de la musique font vibrer la ville

Ce vendredi 12 juin 2026, le maire de Saint-André, Joé Bédier, accompagné de Stéphanie PoinyToplan, élue déléguée à la Culture, de Roland Mou en et de Roger Robert Chellier, conseillers municipaux, a dévoilé la programmatioon officielle de la Fête de la Musique à Saint-André. (Photo ville de Saint-André)

Cette année, la municipalité propose une programmation équilibrée entre les quartiers et le centre-ville, afin de "faire de la culture un vecteur de cohésion sociale, de dynamisme territorial et de valorisation des talents réunionnais". Du 16 au 21 juin prochain, ce sont donc six jours de festivités qui animeront l'ensemble de la commune de Saint-André, avec des rendez-vous à Bras des Chevrettes, Cambuston, La Cressonnière, Rivière du Mât les Bas, au Parc Lacaussade ainsi qu'un grand concert au Stade Sarda Garriga.

- Des artistes reconnus et jeunes talents locaux -

"Nous avons souhaité que la Fête de la Musique soit présente dans tous les quartiers afin que chaque habitant puisse profiter d'une programmation de qualité à proximité de chez lui", insiste Joé Bédier. "La culture doit être accessible à tous et par ciper pleinement à l'anima on de notre ville".

La programmation réunira des artistes reconnus de la scène réunionnaise ainsi que de nombreux jeunes talents locaux, offrant ainsi une diversité musicale à des na on de tous les publics et de toutes les générations. Le point d'orgue de cette semaine festive sera le grand concert du samedi 20 juin au Stade Sarda Garriga avec Rashel, Marshall, Benjam et Tii Alexandre, suivi d'un dancefloor géant animé par plusieurs DJs parmi les plus populaires de l'île.

Après le succès de l'édition précédente qui avait rassemblé plus de 10.000 personnes, la ville de SaintAndré confirme sa volonté de faire de la Fête de la Musique l'un des grands rendez-vous culturels de l'est de La Réunion.

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