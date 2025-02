Saint-André : la piscine Michel Debré rouvre après d’importants travaux

La ville de Saint-André a inauguré ce mercredi 12 février 2025 la piscine Michel Debré après d’importants travaux de réhabilitation d’un montant total de 2,5 millions d’euros. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo ville de Saint-André)

Financés grâce au soutien de l’Europe via le FEDER (2,3 millions d’euros) et à une contribution de la commune (250 000 euros), cette rénovation fait écho à la volonté de la municipalité de démocratiser l’accès au sport et de favoriser le développement personnel à travers des infrastructures modernes et accessibles à tous.

- Un équipement modernisé pour tous les publics -

Avec son bassin d’apprentissage et son toboggan rénovés, la piscine Michel Debré s’affirme comme un équipement emblématique de Saint-André, destiné à accueillir non seulement le grand public, mais aussi les clubs sportifs, les associations locales et les établissements scolaires de la région (écoles, collèges et lycées).

L’objectif est d’optimiser les créneaux d’utilisation afin de maximiser l’impact éducatif et sportif de cet équipement pour toute la communauté.

L’inauguration de la piscine s’inscrit dans un programme d’investissement de plus de 35 millions d’euros pour le développement des infrastructures sportives à Saint-André. Parmi les projets phares :

• Nouveau complexe sportif de Mille-Roches : 5,2 millions d’euros

• Plateau couvert de Sarda : 3 millions d’euros

• City Stade de Fayard : 2 millions d’euros

• Stade de Bras des Chevrettes : 1,3 million d’euros

• Boulodrome du Colosse : plus d’un million d’euros

• Réhabilitation de la salle de gymnastique, à venir cette année

Cet effort financier traduit la volonté de rendre le sport accessible à tous les habitants de Saint-André et de la microrégion Est.

- Saint-André : une terre de champions -

Saint-André, porte d’entrée de la microrégion Est, est reconnue pour son vivier de talents sportifs. La réhabilitation de la piscine Michel Debré ambitionne de former les futurs champions de la natation locale, inspirée par les exploits récents de nageurs de renommée internationale.

La ville, labellisée “Terre de Jeux 2024”, souhaite ainsi renforcer son engagement en faveur du développement économique, social et associatif, tout en stimulant l’offre sportive locale.

Un projet collectif pour le développement de l’écosystème sportif

L’inauguration de la piscine Michel Debré est le fruit d’une mobilisation collective réunissant :

• Les institutions publiques (Europe, Région Réunion, Municipalité)

• Les entreprises locales ayant participé aux travaux

• Les associations sportives et leurs bénévoles

• Les équipes administratives et techniques qui ont contribué au succès du projet

Cet effort commun témoigne de l’importance accordée à l’économie du sport et à la cohésion sociale à travers la pratique sportive.

Informations pratiques

• Date : Mercredi 12 à 13h00

• Lieu : Piscine Michel Debré, Saint-André

Pour plus d’informations, veuillez contacter le Service Communication de la Mairie de Saint-André.

La piscine Michel Debré se situe, rue de la communauté à Saint-André, et fait partie d’un complexe sportif composé d’un stade d’athlétisme, de 3 terrains multi jeux, d’une aire de street workout, d’un parcours de santé et d’un gymnase.

Elle est mise à la disposition des établissements scolaires de la ville (maternelles, primaires, collèges et lycées), et d’associations sportives.

Les bassins d’apprentissage et toboggan sont hors service suite à un décollement du carrelage. Aussi, la réhabilitation du complexe nautique est indispensable.

L’objectif est de proposer aux établissements scolaires et au tout public un complexe nautique avec des bassins permettant l’apprentissage de la natation et la baignade pour tous.

Le programme de réhabilitation prévoit :

• La réhabilitation du bâtiment avec une réfection de la charpente, de l’étanchéité, des menuiseries, de la plomberie; des peintures.

• La réparation et l’étanchéité des bassins d’apprentissage et toboggan; • La réfection des circuits des traitements de l’eau et de la machinerie; • La réfection des armoires de protection et installations électriques;

• La réhabilitation du toboggan;