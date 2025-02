Saint-André : les coupures d'eau suspendues suite aux fortes pluies

Ce lundi 3 février 2025, la commune de Saint-André, en concertation avec la Cise et la Cirest, annonce suspendre les coupures d'eau de la journée. Cela en raison de fortes pluies (Photo : www.imazpress.com)

Un point sera fait dans l’après-midi afin de connaître le niveau des ressources.

Nous vous rappelons que des citernes ont été installées aux adresses suivantes :

- Chemin du Centre (près de la ruelle Virapatrin)

- Angle Chemin Rio et Chemin Lagourgue

- Angle Chemin Maunier et Chemin du Centre

- Chemin Fantaise

- Avenue de Bourbon (près du chemin Morin)

- Rue Terre Rouge

- Chemin Deschanets (près de l’impasse du Centre)

- Chemin Bois Rouge (près du lotissement Bouquet)

- Ravine Creuse Allée Paulo

- Lotissement les Rosiers

- Lotissement Vayaboury

- Canal Moreau

- Lotissement les Muriers

- Rue des Flamboyants (cuisine centrale)

- Place de la Cocoteraie (à proximité de My Gym)

- Rue des Jamblons

Attention : l’eau des citernes n’est pas potable.

Dans ce contexte, Cise Réunion fait appel à la responsabilité et à la solidarité de chacun pour limiter la consommation d'eau aux besoins essentiels.

Une unité temporaire de dessalement a été mise en place par l’Etat et permet de distribuer de l’eau potable aux abonnés de Saint-André via une rampe de distribution située au niveau du terrain de foot de Champ-Borne. Cette rampe permet d’avoir de l’eau potable à condition d'utiliser des contenants propres et alimentaires n'ayant jamais été utilisés pour d'autres besoins.

L'eau récupérée pourra être conservée au réfrigérateur jusqu'à 72 h.

- Un arrêté de restrictions pris par la préfecture -

Nous vous rappelons que la Préfecture a émis un arrêté (N°2025-86/SG/SCOPP/BPCE) du 17 Janvier 2025 interdisant :

- L’arrosage des jardins potagers

- L’arrosage des espaces verts publics et privés

- L’arrosage des pelouses

- L’arrosage des espaces sportifs

- L’alimentation des fontaines publiques et privées d’ornement

- Le remplissage et maintien du niveau d’eau des plans d’eau de loisirs et piscines privées

- Le remplissage et maintien à niveau des piscines à usage collectif (sauf remise à niveau ou pour la réglementation pour raisons sanitaires)

- Le prélèvement d’eau à usage domestique dans le milieu naturel

- Le prélèvement par camion-citerne dans le milieu naturel

- Le prélèvement d’eau pour l’irrigation par aspersion des cultures (hors périmètre irrigués)

- Le lavage des véhicules (y compris en station de lavage)

- Report des opérations exceptionnelles consommatrices d’eau et génératrices d’eaux polluées, sauf impératif sanitaire lié à la santé publique. Cet arrêté préfectoral est en vigueur pour une durée d’un mois.

- Recommandations concernant la qualité de l’eau à la reprise de la distribution -

Les abonnés constatant la reprise de la distribution doivent prendre la précaution de ne pas boire l’eau du réseau. Cette eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc...).

Pour la consommation (boisson, préparation des repas), il est conseillé d’utiliser de l’eau embouteillée.

À défaut, faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins 3 minutes.

Compte tenu de la fragilité de la ressource, nous demandons à l’ensemble de nos abonnés d’adopter un comportement citoyen afin de préserver la ressource.