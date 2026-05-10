Saint-André : une journée citoyenne mêlant écologie, santé et vivre-ensemble

À Saint-André, associations, collectivités et habitants se sont réunis autour d’animations, d’ateliers et de moments de partage lors d’une journée de sensibilisation organisée par l'association Ousatilé. Entre agriculture urbaine, Fresque du Climat, activités sportives et ambiance maloya, l’événement a mis à l’honneur les initiatives locales en faveur de l’environnement et du vivre-ensemble. C'est un projet financé par le BIC, budget d'initiative citoyenne du Département. Nous partageons, ci-dessous, le communiqué de l'association Ousatilé. (Photos : Oussatilé)

Dès 7 heures du matin, plusieurs associations se sont mobilisées afin de mettre en place les différents espaces d’animations et de sensibilisation. Aux côtés de l’association Ousatilé étaient présents l’ACSA, la Cirest, Réunion Volontaire ainsi que le collectif Eko lieu, un collectif d’associations portant un ambitieux projet de création d’un espace convivial autour de la santé, de la permaculture et du développement durable.

Le collectif souhaite développer au chemin Fourchon un lieu baptisé "Le Fourchon des Possibles", destiné à devenir un espace de formation et de transmission autour notamment du Bokashi, avec une possible évolution vers une GIE (Groupement d’Intérêt Économique).

Le projet prévoit également la création de zones d’agriculture urbaine avec des ruches connectées afin de promouvoir de nouvelles façons de cultiver autrement. Une initiative portée avec conviction par Yannick, Jean-François et Jérémy de Partaz Local.

De son côté, l’association Réunion volontare, représentée par Madame Cochard, a proposé un atelier pédagogique autour de la Fresque du Climat permettant de sensibiliser le public à l’impact des gestes du quotidien sur

l’environnement.

La Cirest a également animé une activité qui a rencontré un vif succès auprès des petits comme des grands, tandis que des activités sportives destinées aux enfants ont permis d’associer santé et environnement dans une ambiance conviviale et

familiale.

- Maloya à l'honneur -

La dimension culturelle n’était pas en reste avec la prestation du groupe "Blues Maloya", brillamment menée par Hélène et Jean-Luc, accompagnés du groupe Ousatilé qui a assuré l’ambiance musicale tout au long de la journée. Ensemble, ils ont enchanté les visiteurs grâce à une atmosphère chaleureuse, festive et authentique au rythme du Maloya et de la musique réunionnaise.

Dans une démarche cohérente avec le thème de la journée, la sonorisation de l’animation a été alimentée grâce à une batterie fonctionnant à l’énergie solaire via des panneaux photovoltaïques, démontrant qu’il est possible d’organiser des événements plus respectueux de l’environnement.

Un succulent repas préparé par l’association "Bien Vivre à Fayard" a également été distribué aux visiteurs présents. Au menu : salades, beignets salés, riz pilao nature, poulet au four ainsi qu’un délicieux dessert à base de galette de riz. Un véritable moment de partage et de convivialité apprécié par l’ensemble des participants.

Cette journée de sensibilisation, placée sous le signe du vivre-ensemble et de la protection de l’environnement, a été une véritable réussite.

L’association Ousatilé remercie chaleureusement le Département de La Réunion pour son accompagnement à travers le dispositif BIC (Budget d’Initiative Citoyenne), ainsi que l’ensemble des associations, bénévoles, partenaires et participants présents lors de cette belle manifestation citoyenne.