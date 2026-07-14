Saint-Benoît : 3.000 personnes venues assister au défilé du 14 juillet

Saint-Benoît a célébré ce mardi 14 juillet 2026 la fête nationale en réunissant plus de 3.000 personnes dans les rues du centre-ville, à l'occasion du traditionnel défilé associatif et institutionnel. Aux côtés du maire de Saint-Benoît, Patrice Selly, les maires de Saint-André, Joe Bédier, et de Sainte-Suzanne, Alexandre Laï Kane Cheong, étaient présents pour assister à ce grand rendez-vous républicain. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo ville de Saint-Benoît)

Le cortège, composé notamment d'une soixantaine d'associations bénédictines, des volontaires du RSMA, des anciens combattants, de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers, a parcouru la rue Georges Pompidou devant un public venu nombreux malgré une météo parfois capricieuse.



Cette forte mobilisation témoigne du dynamisme du tissu associatif local et l'attachement des Bénédictins à ce grand moment de rassemblement. L' après-midi s'est déroulée dans une ambiance conviviale, marquée par l'enthousiasme des participants et la qualité des animations proposées tout au long du défilé.



Les festivités continuent sur l'esplanade du front avec un grand concert gratuit suivi de la retransmission de la demi-finale de la Coupe du monde France-Espagne sur écran géant.



