Saint-Benoît : collégiens et gendarmes vont s'affronter sur un même terrain de sport

Le jeudi 3 octobre, de 7h30 à 11h45, aura lieu le cross du collège Guy Môquet dans le quartier de Bras Fusil à Benoît. Sur place, en plus de quelque 800 élèves, seront présentes les forces de l'ordre de l'équipe mobile, installée en mai 2024 par Marie Guévenoux. Au-delà du moment purement sportif organisé par l'établissement, cet événement sera l'occasion pour les jeunes d'échanger avec les gendarmes. Nous publions ci-dessous le communiqué. (Photo photo RB imazpress)

C’est un moment de rassemblement et de partage, tous les élèves de tous les niveaux de la 6ème à la 3ème vont participer à cet événement.

À cela s’ajoute également la participation de 3 classes de CM2 issues d’école primaire du secteur. Une classe de terminale Bac Pro sécurité du lycée Patu de Rosemont viendra aussi nous prêter main-forte sur le parcours. C’est donc un projet en faveur de la liaison école/collège et collège/lycée.

Cet événement s’inscrit dans un partenariat avec la mairie sur l’événement octobre rose, avec un dress code rose et blanc et prévu pour le jour J.

Une grande partie du CROSS aura lieu en immersion dans le quartier de Bras Fusil, entraînant une certaine émulation de la part des enseignants, des parents et des élèves et de leurs familles au sein du quartier.

De plus nous pourrons compter sur la participation de la brigade de Gendarmes de Bras-Fusil qui viendront partager ce moment au plus proche des élèves dans le but de tisser des liens avec les élèves du quartier en se mêlant à eux pendant la course.

Une nouvelle brigade portée par six gendarmes avec comme objectif : "de brigade de proximité, être au contact de la population et investiguer", déclarait l'ancienne ministre des Outre-mer lors de l'inauguration.

"Cette brigade - mis au coeur des habitations - a également pour objectif de créer un lien de confiance avec la population afin d'avoir des relations plus apaisées dans ce quartier en proie à des tensions."

