Le vendredi 14 avril 2023, un nouveau "Hors-Série Électropicales" se déroulera au Bisik à Saint-Benoit. Les artistes InSula, qui présentera les titres de son nouvel album “TRMBA”, et Aleksand Saya et son “Mové zerb” seront présents. "Deux fiers représentants de la scène électro réunionnaise aux accents de maloya à découvrir ou redécouvrir. Un plateau 100% inspiré entre tradition et modernité à ne surtout pas manquer !" écrivent les organisateurs.