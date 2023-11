Saint-Pierre : deuxième édition de Urban Konection Festival

Du 22 au 26 novembre 2023 se tiendra la 2e édition de Urban Konection Festival sur la commune de Saint-Pierre et des Avirons, afin de faire vivre la culture hip-hop dans son ensemble. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Comme chaque année, l'urban konection Festival met à l'honneur la culture Hip-Hop dans son ensemble (Graffiti, Danse, Rap, Dj), pendant une semaine. "Ce rendez-vous emblématique du sud de l'île, a déjà vu se produire de grands noms de la scène hip-hop et du rap Réunionnais tel que Chris, Déméthane, Léo, Sweet-J, Alex, Toxic, Rapda, etc, mais aussi des artistes nationaux tels que BUSTA FLEX et KOMO SARCANI" rappelle l'organisation.

Au programme :

- Mercredi 22 : Atelier de danse Hip-Hop et de Double Dutch au Avirons

- Jeudi 23 : Echange sur le Métier du Producteur et de Manager au Avirons

- Vendredi 24 : Réalisation d'une fresque – St Pierre

- Samedi 25 : Journée rap – au Slam Skat Bar (Stand Up, Concours de Freestyle Rap, Concours de Rap Impro, Open Mic, Show Case : Danielle SWAGGER, L2LR Mafia, CHRIS, SWEET-J)

- Dimanche 26 : Journée Battle – Gymnase Casabonna (Battle Kid 3vs3, Battle Top Rock et Seven To Smock, Battle sélection Ile Maurice, Battle Sélection pour la Belgique) Fédération Hip-Hop et Culture Urbaine de la Réunion



"Aussi l'Urban Konection Festival est un festival qui se veut accessible. Pour cette année les entrées est a la particpation libre. Pour celà une petite boite sera mis en place pour les personnes qui souhaite nous aider" indiquent les organisateurs.

Tout la programmation est ç retrouver sur la page facebook Urban Konection Festival.