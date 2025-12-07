Saint-Denis : "Camille je t'aime" un spectacle musical à voir au Téat de Champ Fleuri

L’association Citédanse présente sa nouvelle création originale, Camille je t’aime, un spectacle musical mêlant danse, théâtre et performance live. Après “L’Hôtel du Boudoir” et “Nicole fait sa revue, revue et corrigée”, la troupe revient avec une production entièrement autoproduite, portée par plus de 30 artistes sur scène. (Photo :D.R)

Pensé comme un véritable saut dans le temps, Camille je t’aime ramène le public au cœur des années 90, entre Spice Girls, posters dans la chambre, pogs dans la cour de récré et la ferveur de la Coupe du Monde 98.

- Un récit universel : aimer, apprendre, se tromper, grandir -

Le spectacle suit l’histoire de Boy, éperdument amoureux de Girl, dans une comédie romantique tendre et pleine d’humour. Avec l’aide de son meilleur ami, il découvre les premiers émois, les maladresses, les questions et les déceptions d’un amour naissant. Qui nous apprend à aimer ? Comment “bien aimer” ?

Le directeur artistique de Citédanse, Sébastien Payet explique : "Nous voulions un spectacle qui parle à tout le monde. La danse est pour nous un langage universel, et les années 90 restent un terrain de jeu inépuisable pour évoquer la joie, l’énergie et le premier amour."

Avec finesse, le spectacle aborde ces thèmes universels à travers la danse, le jeu théâtral et une scénographie inventive composée de vingt cubes mobiles créant des décors à vue.

Citédanse, portée par son directeur artistique, œuvre depuis dix ans pour rendre la danse accessible à tous, indépendamment de l’âge, de la morphologie ou du niveau. L’association rassemble aujourd’hui 500 licenciés répartis sur toute l’île.

- Infos pratiques -

Rendez-vous le vendredi 12 décembre 2025 à 20h au Téat Champ Fleuri.



À voir à partir de 4 ans.