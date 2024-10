Saint-Denis : un pop art à la Cité des Arts par "les meufs ki osent"

Dans le cadre du festival Réunion Graffiti, l’association Meufs Ki Osent organise un pop art ce week-end du 19 et dimanche 20 octobre 2024, de 10h à 18h à la Cité des Arts. L'occasion de rencontrer les artistes et les créatrices du collectif, d’acquérir des œuvres, des bijoux et des vêtements à tout petit prix. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : www.imazpress.com)

Participatif ! nous serons à la disposition du piblic pour échanger, créer ensemble et s’amuser !

Au programme :

- Des fringues originales de la collection MKO,

- Pose de strass dentaire avec la très demandée « Tuning smile », le samedi 19 ! soyez réactifs ! premiers arrivés premiers servis !

- Un bar à tresses et paillettes,

- Créatrices de bijoux et de bayas (bijoux de corps),

- Des ateliers et des surprises tout le week-end pour les petits et les grands !

Un workshop de danse gratuit donné par les chorégraphes Melyne et Marie Waï, le dimanche 20 à partir de 10h : danse urbaine et africaine, une immersion artistique qui permet l’expression des corps et de sa folie intérieure. Aucun niveau n’est requis.

Inscription sur notre instagram.