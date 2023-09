Saint-Denis : une marche citoyenne pour la journée mondiale de prévention du suicide

Ce samedi 16 septembre, à 9h15, l'association SOS Solitude organise une manifestation à Saint-Denis à l'occasion de la journée mondiale de prévention du suicide. La population est invitée à participer à une marche qui partira du Jardin de l’État en direction de la Préfecture. À La Réunion, 85 suicides en moyenne par an ont été enregistrés entre 2015 et 2017, soit un décès tous les 4 jours. (Photo photo RB imazpress )

800.000 morts par suicide par an, c’est aussi le triste chiffre de l’Organisation mondiale de la santé.

Sur l'ensemble du territoire national, ce sont 9.000 suicides qui sont recensés soit 25 suicides par jour. Des chiffres parus en septembre 2022 dans le 5ème rapport de l’Observatoire national du suicide. À noter que la France détient un taux de suicide supérieur à la moyenne des pays européens.

Concernant La Réunion, le passage à l'acte est la deuxième cause de mortalité des 15-29 ans.

"Ces chiffres ne doivent pas laisser indifférent, il faut libérer la parole" exprime l'association qui a décidé d'organiser une marche de sensibilisation ce samedi.

- Être à l'écoute -

SOS Solitude, née en 1985, compte aujourd'hui près d'une quarantaine de bénévoles avec 32 écoutants actifs et 6 intervenants qui font de la prévention en milieu scolaire.

Toute l'année, une aide sous la forme d'écoute téléphonique, basée sur l'anonymat est proposée aux personnes en situation de souffrance psychique. L'objectif est "de rompre l’isolement et l’angoisse de la personne en crise en l’aidant à mieux exprimer et comprendre sa situation et à trouver en elle même le moyen de surmonter ses difficultés" développe l'association.

Le service reçoit en période basse 980 appels/mois en moyenne et en période haute plus de 1.580 appels/mois soit 15.000 appels/an.

"L’écoute suffit souvent à libérer la parole, à lever le voile sur les attentes, angoisses, les conflits familiaux, les états de dépendance, solitudes, violence et permet à des personnes en état de souffrance de reprendre confiance en elles, de retrouver leur autonomie, de reconstruire des liens sociaux" révèle les organisateurs de la marche.

Les bénévoles de SOS Solitude sont joignable 7 jours/7 de 8h à 23h au 0262 97 00 00.

