Saint-Denis : une nouvelle résidence pour seniors livrée par la Semader au Bas de la Rivière

La Semader a livré ce vendredi 11 octobre 2024 une nouvelle résidence pour seniors Velours Blanc, composée de 50 logements LLS sur le Bas de la Rivière de Saint-Denis. Les résidents ont fait la connaissance du trinôme de jeunes volontaires qui est dédié à cette résidence et qui est chargé de créer du lien, de la convivialité dans la résidence ainsi que de mettre en place des activités qui répondent aux attentes des résidents. Ces jeunes sont engagés dans le dispositif Service Civique Solidarité Seniors qui est déployé en partenariat avec la SCOPAD et l’AND-SC2S. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo SEMADER)

Comme dans l'Hexagone, la population à La Réunion vieillit et la tendance sera encore plus marquée dans les décennies à venir. En 2023, l'Insee comptabilisait 181 000 Réunionnais âgés de plus de 60 ans : c'est 20% de la population. Et en 2050, cette tranche d'âge représentera 26% des Réunionnais. Le nombre de gramounes de 75 ans ou plus sera multiplié par trois. Les seniors de 60 ans ou plus seraient alors aussi nombreux que les moins de 20 ans.

La SEMADER loge actuellement dans son parc 20% de personnes seniors. La poursuite du développement de résidences seniors est un axe essentiel de son plan patrimonial. La livraison ce vendredi 11 septembre 2024 de Velours Blanc, une nouvelle résidence seniors sur le bas de la Rivière de Saint-Denis, est un nouveau pas vers cet objectif.

Cette résidence de 50 logements sociaux (LLS) est composée de 46 T2, 2 T1 et 2 T3. Elle accueille majoritairement des personnes seules de plus de 60 ans. Elle est idéalement située dans le quartier du bas de la Rivière, avec des commerces et des écoles juste à côté.

Les logements offrent une surface habitable agréable d'environ 50 m2, prolongée par une varangue de 9 à 14 m2. Au cœur de la résidence, un îlot de fraîcheur ainsi qu’un boulodrome ont été aménagés ; ils favoriseront la convivialité et le partage entre les résidents.

Pour faciliter l’emménagement de nos résidents, nous mettons en place notre dispositif d’accueil.

Sur Velours Blanc, la présence de nos partenaires EDF, DIONEO a permis l’ouverture des compteurs eau et électricité de nos locataires sans déplacement. La CINOR a également pu expliquer le fonctionnement des bornes enterrées et informer sur la gestion des déchets.

La livraison de cette résidence marque aussi la mise en place de notre première mission de Service Civique Solidarité Seniors. Le vieillissement de la population créé de nouveaux défis pour lutter contre l’isolement social des personnes âgées. Le développement de l’engagement volontaire des jeunes générations auprès de nos aînés est l’une des solutions à développer pour lutter contre ce phénomène et accompagner le bien vieillir de la population.

En partenariat avec l’AND-SC2S et la SCOPAD, 20 jeunes volontaires sont déployés sur 37 de nos résidences pendant 8 mois. Leurs missions sont de créer du lien et de la convivialité dans les résidences, de favoriser les moments d’échanges, de mettre en place des animations collectives...

Les bénéfices sont multiples : pour les gramounes, il s’agit de leur amener du lien social et de la convivialité à domicile ou lors d’activités en extérieur. Pour les volontaires, il s’agit d’acquérir des compétences sociales et professionnelles avec des missions accessibles à tous les jeunes, quelques soient leur profil ou leur niveau d’étude.