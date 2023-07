Saint-Joseph : deuxième édition du Parc à Moutons

Le Pays Touristique du Sud Sauvage organise le dimanche 23 juillet 2023 la deuxième édition de Parc à Moutons en fête. Cette journée sera l’occasion pour les visiteurs de découvrir, des activités de loisirs et des ateliers manuels mais aussi des animations musicales sur le plateau sportif et le parc boisé de Saint-Joseph. Cette initiation rentre dans le cadre du chantier d’insertion portant sur l’aménagement d’un parc boisé dans le village de Parc à Moutons et sur le sentier littoral. Ci-dessous nous relayons le communiqué (Photo: rb/www.imazpress.com

-Au programme-

Le matin

- Zumba Géante proposé par Adrien.

- Kangoo Jumps animé par Kangoo Jumps 974.

- Mise en terre de plantes indigènes et endémiques sur le Parc

- Boisé et autour du Plateau sportif.

Toute la journée

Ateliers manuels

- Atelier d’initiation au tressage de vacoa

- Proposé par Vacoamana

- Atelier de création de bijoux

- Par Féenyx les bijoux de Chloé

- Atelier de peinture sur textile. Personnalisation sur

- Tote Bag - Réalisé par Eilaroc

- Confection de pots biodégradables en vacoa. Animé par les agents du chantier d’insertion de Parc à Moutons du Pays Touristique du Sud Sauvage.

Activités de loisirs

- Paintball encadré par le Paintball Club de Saint-Joseph

- Maquillage pour enfants proposé par Les Créations du Bonheur.

- Structures gonflables proposé par Les Créations du Bonheur.

Espace historique et culturel

- Espace généalogie sur l’origine des noms proposé par l’équipe du Cercle Généalogique de Bourbon .

Activités sportives

- Tournoi de pétanque des pompiers de Saint-Joseph.

Espace restauration sur site

- Proposé par Fleur Métissé : food truck repas cuisiné créole.

L’après-midi

- Circuit modélisme proposé par Atmosphère Péi.

Plateau musical et danses associatives de 13h à 18h

- Racin Seggae

- Maronaz

- Harmonie

- C’Cécil

Et bien d’autres …

Infos/résas : Pays Touristique du Sud Sauvage :

0262 73 09 05 - contact@sudsauvagereunion.com

-Le chantier d’insertion :-

Réalisation d’un Parc Boisé dans le village de Parc à Moutons

Du 01/14/2023 au 29/02/2024

Effectif : dix agents et un encadrant.

Zones d’intervention : Parc boisé de Parc à Moutons, sentiers des Pêcheurs et Cap Jaune, Marine de Vincendo, Parcours de santé de Langevin, Ti Sable, Four à chaux de Manapany-les-Bains.

Travaux réalisés :

• Améliorer et entretenir les cheminements déjà créés.

• Aménager des espaces de convivialité, de détente et

de loisirs.

• Aménagement et entretien des sites.

• Enlèvement et tri des déchets.

• Entretien et valorisation des espèces endémiques et

indigènes.